Oxford no ve evidencia de que vacunas no protejan contra ómicron

(Bloomberg) -- No hay evidencia de que las vacunas existentes no brinden alguna protección contra la variante ómicron, dijo la Universidad de Oxford mientras los científicos se apresuran a evaluar la nueva mutación del covid-19.

“A pesar de la aparición de nuevas variantes durante el año pasado, las vacunas han continuado proporcionando niveles muy altos de protección contra enfermedades graves y hasta ahora no hay evidencia de que ómicron sea diferente”, dijo la universidad en un comunicado el martes.

Los fabricantes de medicamentos se apresuran a probar sus terapias contra ómicron en medio de señales de que podría propagarse más rápidamente y evadir la protección de la vacuna debido a la gran cantidad de mutaciones que muestra.

Se esperan datos de empresas clave como Pfizer Inc. en las próximas semanas. Los principales ejecutivos de Moderna Inc. reiteraron el martes que las diversas mutaciones de la variante ómicron sugieren que se necesitarán nuevas vacunas.

AstraZeneca Plc, que co-desarrolló la vacuna contra el covid con Oxford, dijo el viernes que estaba probando la vacuna y que ya estaba realizando una investigación en países como Botsuana, donde se identificó la variante. Oxford tiene las “herramientas y procesos disponibles” para ajustar rápidamente la vacuna para apuntar a ómicron si es necesario, dijo.

