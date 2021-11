México.- López Obrador rechaza el informe de la ONU sobre desapariciones forzadas: "Ya no hay impunidad"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado este martes el informe del Cómite de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y ha asegurado que no hay impunidad porque México está abierto a cualquier organismo de Derechos Humanos.



La semana pasada, la ONU hizo una dura valoración preliminar en la que arremetió contra las autoridades mexicanas por incumplir recomendaciones internacionales y condenó que la impunidad en torno a los casos de desapariciones es casi absoluta.



El presidente, que ha comparecido en rueda de prensa, ha instado al Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas a presentar pruebas sobre actos de impunidad en esa materia, según el diario 'El Universal'.



"En este Gobierno se ha hecho una labor extraordinaria de búsqueda como nunca y se evita que haya desapariciones forzadas, sí la ONU dice lo contrario tendría que presentar las pruebas y nosotros aplicarnos", ha manifestado. A su juicio, en México "no hay nada que ocultar" y "ya no hay impunidad".



"Nosotros abrimos el país, porque no tenemos nada que ocultar y pueden venir organismos de Derechos Humanos de la ONU y de cualquier organización internacional, supervisar y hacer escrutinio y nosotros estamos pendientes porque no hay ningún vínculo de complicidad ni con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco, por eso cero corrupción y cero impunidad", ha apostillado López Obrador.



Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas hay 95.121 personas desaparecidas, de las cuales más de un centenar habrían sido víctimas de desaparición durante la misión de la comisión de la ONU en México.



Mientras, los colectivos de búsqueda denuncian que la impunidad en los casos de desaparición forzada supera el 98 por ciento y aseguran que miles de denuncias no han dado origen a investigación alguna. Sólo existen 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición de personas.