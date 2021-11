México estudia aplicar "pronto" una dosis de refuerzo de la vacuna anticovid

Fotografía de archivo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

Ciudad de México, 30 nov (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes que su Gobierno está estudiando aplicar "lo más pronto" posible una dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 para adultos mayores y maestros.

"No se ha anunciado porque hubo mucha alarma con la nueva variante. Quisimos actuar con prudencia para no influir miedo, pero sí es parte del plan que se tiene, lo más pronto", dijo López Obrador en su rueda de prensa matutina.

El mandatario recordó que ya comenzó la inmunización de adolescentes y dijo que habrá "un refuerzo para adultos mayores" y también para los maestros que recibieron la vacuna chino de CanSino, que solo requiere de una dosis.

"Se van a reforzar algunas vacunas que de acuerdo a las investigaciones necesitan ese refuerzo. No va a tardar mucho", afirmó.

Ante la extensión de la nueva variante del coronavirus, llamada ómicron y detectada en Sudáfrica, el Gobierno mexicano descarta cerrar fronteras y aumentar nuevas restricciones.

López Obrador aseguró este martes que en México "ni hubo ni habrá toque de queda".

El presidente congregará el miércoles en el Zócalo capitalino a miles de simpatizantes para festejar sus tres años de Gobierno y dijo que "el que quiera llevar cubrebocas lo puede hacer".

"Lo que está pasando con la nueva variante es que no llegaron las vacunas a África. No es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres, como suele pasar", criticó López Obrador.

En la misma rueda de prensa, el estratega mexicano contra la pandemia, Hugo López-Gatell, dio "por hecho" que ómicron llegará a México y al resto de países del mundo pero consideró que la efectividad de las vacunas "sigue siendo vigente".

México, que acumula 294.000 muertos confirmados de covid-19 y 3,9 millones de contagios, no ha aplicado confinamientos obligatorios ni ha cerrado sus fronteras durante toda la pandemia.

De sus 126 millones de habitantes, 76,6 millones de personas mayores de 18 años tienen al menos una dosis de la vacuna y 64,92 millones han completado el esquema de vacunación.