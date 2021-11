México.- Carlos Slim llama a "mantener la división de poderes" en las democracias para un desarrollo "cada vez mayor"

30-11-2021 El expresidente del Gobierno Felipe González (c), en la 26ª edición del Círculo de Montevideo, a 30 de noviembre de 2021, en Santiago de Compostela, Galicia, (España). El evento, bajo el título 'El mundo en pandemia', reúne a políticos, empresarios e intelectuales latinoamericanos, para debatir sobre diversos aspectos. El Círculo busca aportar puntos de referencia para apoyar la responsabilidad del liderazgo y contribuir al debate social y democrático. POLITICA Álvaro Ballesteros - Europa Press



El magnate considera que la OMS "se quedó atrasada" en su reacción ante la pandemia y reconoce "preocupación" por la nueva variante ómicron



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 (EUROPA PRESS)



El empresario mexicano Carlos Slim ha hecho un llamamiento a "mantener la división de poderes" para garantizar que los países "tengan un desarrollo cada vez mayor". De este modo, ha recalcado que la democracia "participativa, electoral, representativa y con libertad" es "el mejor sistema".



Durante su intervención en una mesa redonda en el seno de la XXVI Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, celebrada en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura, en Santiago, ha alertado de los peligros de las democracias donde los mandatarios "quieren reelegirse indefinidamente", entre los que ha mencionado al actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su antecesor, Hugo Chávez.



Junto a esto, está el "riesgo" de "eliminar la división de poderes". "El Legislativo normalmente está ligado al Ejecutivo", ha reflexionado Slim, por lo que la amenaza está en en "buscar controlar el poder Judicial", una de las instituciones "fundamentales" de la democracia y la libertad.



En este contexto, el magnate mexicano considera que "lo que está fallando es la conducción política del cambio" tras la pandemia, por lo que ha deseado que eventos como el que este martes se ha inaugurado en la capital gallega sirva para remarcar no solo "la importancia de la tecnología y de la era digital", sino también de que los cambios se realicen "de manera inteligente".



Carlos Slim ha pronunciado estas palabras durante un debate bajo el título 'Nuevos y viejos enemigos de la democracia', en el que también han participado los expresidentes de Uruguay, Chile y España Julio María Sanguinetti, Ricardo Lagos y Felipe González, respectivamente, y el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.



Durante su intervención, el empresario ha realizado un recorrido por la historia contemporánea y ha apuntado cómo "después de casi 250 años" desde la Revolución Industrial, "sigue habiendo numerosos países que siguen en una sociedad agrícola", donde el poder es "monolítico", es decir, concentrado en una misma persona.



En este contexto, Slim ha afirmado que "el comunismo es propio de una sociedad agrícola". Muestra de ello, a su juicio, es el hecho de que "no pudo entrar" en estados como Inglaterra, "porque ya eran países industriales"; mientras que caló "fácilmente" en otros como Rusia o China.



Frente a estos ha situado a las civilizaciones tecnológicas y a la evolución en Europa, donde perviven estados que todavía son monarquías, pero que al mismo tiempo "son demócratas" y "tienen división de poderes", como es el caso de España.



INAUGURACIÓN



Antes de esta mesa redonda, Slim ha sido uno de los encargados de abrir el encuentro de la Fundación Círculo de Montevideo con una ponencia denominada 'Nuevas formas de trabajar', en la que ha evaluado el panorama internacional de los negocios tras dos años de una pandemia que "tomó de sorpresa" a los gobiernos.



No obstante, ha criticado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) "se quedó atrasada" en sus reacciones ante la crisis sanitaria, para seguidamente referirse a la última de las variantes del coronavirus --la Ómicron--, que "está preocupando al mundo" y causando "una gran expectación" porque "no se sabe" cuál será su afectación ni su reacción a las vacunas.