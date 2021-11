Latinoamérica.- Festival de Huelva cierra su 47 edición con más de 40.000 espectadores, cifra superior a la anterior presencial

19-11-2021 Acto de clausura del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA CULTURA FESTIVAL DE HUELVA.



HUELVA, 30 (EUROPA PRESS)



El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano cerró el pasado 19 de noviembre su 47 edición con "una notable respuesta" del público ante la vuelta a las salas y a la presencialidad, principal novedad de esta edición del certamen onubense tras haberse tenido que celebrar exclusivamente online en 2020. Así, ha conseguido más de 40.000 espectadores, cifra superior a la conseguida en 2019, última edición presencial a la pandemia.



De esta forma, los 110 títulos proyectados en sus diferentes secciones entre el 12 y el 19 de noviembre han arrojado una cifra total que supera los 40.000 espectadores, entre las sesiones presenciales en el Gran Teatro y en los cines Aqualon y el apartado online que ha continuado abierto este año gracias a la colaboración con Filmin, lo que ha permitido una mayor proyección al exterior, gracias a que una parte de la programación ha podido verse en esa plataforma.



Además, es preciso anotar la cifra global de más de 200.000 espectadores alcanzados con Ventana Cinéfila, actividad conjunta de Profestivales21 (entre los festivales de Málaga, Sevilla, Seminci y Huelva). El director del Festival de Huelva, Manuel H. Martín, ha mostrado su satisfacción por unas cifras de espectadores que han sido superiores a las de la 45 edición, última que se celebró de manera presencial.



"A pesar de no ser un año de números y de que no hemos contado con las mismas proyecciones ni sedes que en la 45 edición ni con los escolares en nuestros cines, estamos muy felices con la respuesta del público, a los que agradecemos su apoyo, especialmente este año; un apoyo que viene a confirmar el modelo del Festival en el que estamos trabajando desde 2016, un modelo de utilidad para la industria y para la ciudad", ha comentado el director del certamen.



En este sentido, ha destacado que el 84 por ciento del presupuesto de la 47 edición del Festival, estimado a día de hoy en torno a los 400.000 euros, ha repercutido directamente en empresas y profesionales de Huelva, mientras que el 16 por ciento restante se ha destinado a la industria cinematográfica (los premios a las películas y los cineastas, gastos de cuotas en proyecciones, equipo de proyectores de cine, etc.).



"Podemos sentirnos muy satisfechos por el esfuerzo realizado por el equipo del Festival, en un año especialmente complicado, por todo lo que implicaba la vuelta a la presencialidad y a las salas de proyección, aún con la pandemia sin erradicarse y con un escenario complejo para los ingresos y patrocinios, hemos sentido el cariño de todos, desde el público, a las entidades colaboradoras o los medios de comunicación", ha dicho Martín.



El director del Festival ha remarcado también que el apoyo del público se ha trasladado también a la propia programación del certamen, cuya Sección Oficial a Concurso ha obtenido una puntuación de 7,14 en las votaciones que los espectadores realizan en las salas tras las proyecciones.



Así, el Festival de Huelva ha estrenado 13 títulos de su sección oficial en España, además de contar con un estreno mundial, producciones que han triunfado en festivales de prestigio internacional como Cannes, Venecia, Sundance, Toronto o Busan.



"El equipo del Festival está trabajando ya en la 48 edición con las buenas sensaciones que nos ha dejado una 47, en la que tanto los espectadores como los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales nos han vuelto a dar su respaldo", ha dicho el director del certamen onubense.



REPERCUSIÓN MEDIÁTICA



Cabe destacar la notable repercusión mediática que ha conseguido la 47 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva con más de 3.800 apariciones en medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales, en países como México, Argentina, Chile, República Dominicana y Colombia, entre otros.



Estos datos arrojados en los medios de comunicación, junto con la destacada presencia del Festival en sus redes sociales, donde sigue creciendo de manera exponencial, produjeron un impacto en términos de audiencia potencial de más de 210 millones de personas, la mayor parte de la misma procedente de prensa digital, con una nada despreciable audiencia acumulada de 143 millones de personas gracias a las menciones en diarios nacionales e internacionales de importancia.



En cuanto a los datos en términos de Valor Publicitario Equivalente (VPE), todo el impacto mediático de la 47 edición suma casi cinco millones de euros (en concreto, 4.812.529 euros), propiciado en gran parte por el importante impacto en prensa digital, televisiones y radios nacionales e internacionales.



Respecto a la página web del Festival, www.festicinehuelva.com, esta ha registrado un total de 114.167 visitas desde el 1 de enero de 2021 hasta el 19 de noviembre, una cifra superior a la de la pasada edición.



Entre los hitos más destacados de la 47 edición, el director del certamen ha destacado, al margen de la vuelta a la presencialidad, "la calidad en la programación y en los homenajeados" (el Premio Ciudad de Huelva a Fernando Trueba, y los Premios Luz a Salva Reina y a Teresa Segura y David Sainz), así como el jurado de la Sección Oficial.



Manuel H. Martín se ha referido a la "calidad y utilidad" de los numerosos encuentros profesionales que se han celebrado durante el Festival, que han convertido al certamen onubense durante unos días en el "hogar" del sector gracias a la presencia de numerosos realizadores, productores, actores, actrices y guionistas, así como directores de otros festivales nacionales.



Entre los principales datos, hay que destacar que para la 47 edición se recibieron un total de 1.300 producciones, y se han proyectado 110 títulos de una veintena de países entre el Gran Teatro, los cines Aqualon y la plataforma Filmin.



Con respecto a la programación global, Manuel H. Martín ha hecho hincapié también en "la apuesta por la igualdad" de la programación del Festival, ya que, en la programación global del certamen, un 50 por ciento han sido títulos dirigidos por mujeres y otro 50 por ciento por hombres.



Este dato hay que contrastarlo con el número de inscripciones recibidas, ya que de los 1.300 títulos recibidos, sólo el 20 por ciento eran dirigidos por mujeres, "por lo que queda claro el esfuerzo de este Festival también por apoyar el trabajo de las cineastas y darles toda la visibilidad posible".



La 47 edición han contado, además, con un total de 241 acreditados, entre profesionales y prensa. Para la organización del evento, el equipo del Festival ha confirmado su apuesta por la sostenibilidad medioambiental, "reduciendo el mínimo la producción de papel, así como las emisiones gracias a la flota de vehículos oficiales híbridos y eléctricos".



Martín ha agradecido a todas las personas e instituciones que han hecho posible que la 47 edición del Festival de Huelva haya podido celebrarse con éxito, especialmente "al equipo del certamen, a los onubenses y al Patronato" de la Fundación Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, integrado por el Ayuntamiento de Huelva, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, el ICAA-Ministerio de Cultura y la Diputación de Huelva.



Además, ha manifestado su agradecimiento al colaborador oficial del certamen, la Fundación Atlantic Copper, así como a todas las entidades colaboradoras que han formado parte de la gran familia de la 47 edición: la Autoridad Portuaria de Huelva, Autogotransa, Aguas de Huelva, la Universidad de Huelva, la UNIA, Premios Goya, Filmin, Canal Sur Radio y Televisión, Radio Exterior de España, Huelva Televisión, Acción Cultural Española AC/E (en la modalidad Visitantes del Programa para la Internacionalización de la Cultura Española, PICE), Fundación Caja Rural del Sur, Fundación SGAE, Fundación AISGE, Fiacine (Federación Iberoamericana de Artes y Ciencias Cinematográficas), El Corte Inglés y Aqualon.