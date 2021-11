La ONU estudiará mañana la petición talibán de reconocer al Gobierno afgano

El comité de credenciales, órgano de nueve miembros dependiente de la Asamblea General, se reúne mañana en la sede central de la ONU a puerta cerrada. Fotografía de archivo. EFE

Naciones Unidas, 30 nov (EFE).- El comité de credenciales, encargado de acreditar a los distintos Gobiernos ante la ONU, se reúne el miércoles para estudiar la petición de los talibanes de ser reconocidos como representantes oficiales del Gobierno de Afganistán y tener asiento ante la ONU.

El comité, órgano de nueve miembros dependiente de la Asamblea General, se reúne mañana en la sede central de la ONU a puerta cerrada, según aclaró este martes en rueda de prensa la portavoz de la Asamblea, Paulina Kubiak, sin dar más detalles.

Aclaró que el comité, tras estudiar la petición de los talibanes y tomar una decisión, la someterá a la Asamblea General, donde esa decisión será votada "en cuestión de semanas, no de meses".

Habitualmente, la asamblea suele apoyar las decisiones del comité.

Los talibanes presentaron su petición para representar a su país oficialmente ante la ONU durante la celebración de la última semana de sesiones de la Asamblea General, en septiembre, pero su petición ha tardado dos meses en ser considerada.

En este momento, Afganistán está sin representación ante la ONU, después de que el embajador del Gobierno depuesto en agosto pasado, Ghulam Isaczai, renunciara a tomar la palabra ante la asamblea el día en que su país tenía el turno de palabra, el 27 de agosto.

A excepción de China y Rusia, los grandes países y bloques se niegan a reconocer al nuevo Gobierno afgano mientras no dé muestras de que respeta los derechos humanos, y particularmente los de las mujeres, algo por lo que está siendo muy criticado.

No es descartable por completo que el comité de la ONU recomiende no reconocer al Gobierno en Kabul y su país se quede sin asiento en la organización internacional: ha sucedido así en el caso de Birmania, actualmente sin representación legal en la ONU después del golpe de Estado de febrero pasado.