30-11-2021 La Casa de Papel se despide con cinco últimos capítulos "cargados de adrenalina, giros y mucho sentimiento". 'La casa de papel' se despide definitivamente con los cinco últimos capítulos de su quinta temporada que se estrenan este viernes 3 de diciembre en Netflix. Cinco entregas finales que resolverán el golpe al Banco de España y que, según han avanzado los creadores de la serie, Esther Martínez Lobato y Álex Pina, y su productor ejecutivo, Jesús Colmenar, estarán cargadas de "adrenalina y muchos giros" pero que también ahondarán en el aspecto más "sentimental y emocional" del Profesor, Denver, Lisboa, Estocolmo y el resto de la banda.



"Necesitábamos cerrar con mucho sentimiento este viaje", afirma Martínez Lobato que, tras la guerra total desatada entre la banda y ejercito dentro del Banco de España en la primera parte de la última temporada, adelanta que este desenlace "cuenta con una narrativa más emocional". "Nos estamos despidiendo de todos estos personajes que han estado a tope de emociones durante mucho tiempo y teníamos que finalizar bien sus historias y darles mucha cancha a sus emociones y a todo lo que han sufrido y sentido", explica la creadora que adelanta además que los fans encontrarán en estos cinco últimos capítulos "muchos guiños a la propia narrativa interna de la serie, a cómo empezó y a los orígenes de los personajes".



Personajes que dicen adiós convertidos en un fenómeno de masas seguido por cientos de millones de fans en todo el mundo. No en vano, la ficción española está entre los títulos más vistos de la historia de Netflix a nivel global e incluso ya hay un remake coreano en camino. "Esta es la temporada más orgánica porque tiene una solidez muy completa. Muchas de las secuencias que más me gustan de toda la serie están aquí, en estos últimos capítulos", señala Pina que además de los "giros" y la "adrenalina" marca de la casa promete "un final muy equilibrado" con cinco episodios que "funcionan muy bien en términos sentimentales".



El creador de la serie y fundador de Vancouver Media recuerda que, justo ahora hace cinco años, estaban "escribiendo el piloto" de una serie que un lustro después "se ha convertido en un monstruo al que tenemos mucho cariño". "Ha sido un viaje increíble e inexplicable", resume Pina en una rueda de prensa en que deja la puerta abierta a futuros proyectos relacionados con el universo de 'La casa de papel', en forma de precuelas o spin-offs.



"Si vamos a tener algo más es algo que estamos pensando. Está en el aire, dando vueltas. Ahora no puedo responder", apunta misterioso. "Lo que sí podemos decir es que el final de 'La casa de papel' es el final de 'La casa de papel'. No se deja abierta la puerta a una temporada seis o siete", sentencia Colmenar que cierra así especulaciones asegurando que con estos cinco capítulos culmina la serie con independencia de que en un futuro pongan en marcha "proyectos 'alternativos'".



EL FIN DE LA ESPAÑOLADA Y DE LA SEÑORA DE CUENCA



Pero más allá del futuro de este universo, los tres coinciden en destacar que el fenómeno de 'La casa de papel' ha supuesto, sobre todo, "crédito para la industria audiovisual española". "A nosotros nos costaba mucho vender series a otros países. Tenías que ir uno por uno... Y colocarnos en Netflix, estrenar en 191 países a la vez, como las grandes producciones norteamericanas, jugar en esas ligas y estar en sus ránkins muy arriba --y muchas veces ganando-- ha colocado a la industria en un sitio en el que no nos atrevíamos a pensar", señala Pina que recuerda que, en términos de producción audiovisual, durante años España era "un país acomplejado".



"Se hablaba de nuestra ficción y siempre había alguno que decía: 'Es que es una españolada' y lo decíamos como si nunca pudiéramos llegar ahí... y hemos llegado. Hemos conseguido que lo local, lo muy local, compita con lo global y que en muchos casos les ganemos incluso. Este viaje es el viaje de la consolidación de la industria", resume.



En este sentido, Colmenar ve 'La casa de papel' y su éxito como "el clímax" de una "ardua batalla" que llevan librando durante años dentro de la industria televisiva para "derribar grandes barreras" como "el 'buenismo'" que se imponía a la hora de crear contenidos de amplio espectro para las televisiones generalistas que pudieran gustar "a la señora de Cuenca". "Todas esas cosas que nos contaban eran nuestros grandes enemigos (...) Ha sido una batalla muy ardua y de muchos años para los que queríamos hacer una ficción televisiva más cinematográfica que pudiera ser global y que pudiera ser exportable", señala.



¿GUSTARÁ EL FINAL A LOS FANS?



Junto a los dos creadores y productor de la serie, en la rueda de prensa de presentación de esta temporada también estuvieron los actores de la serie que dan vida a la banda de atracadores liderada por el Profesor. "En esta última temporada se aprieta al máximo para que las situaciones que viven los personajes sean lo más extremas posibles", adelanta Morte que de "todas las cosas bonitas" que le ha dado la serie y su personaje se queda con las vivencias "del rodaje día a día" y "lo bonito que ha sido trabajar con un elenco y un equipo tan brutal".



En cuanto a las expectativas de los fans respecto al ansiado final, mientras que Darko Peric (Helsinki) augura que desatará "la histeria colectiva", otros como Jaime Lorente (Denver) es consciente de que "sea como sea el final a nadie le va a gustar, porque a nadie le gusta que terminen las cosas". "Pero lo importante es el viaje, lo que ha pasado con esta serie es lo suficientemente fuerte como para que merezca la pena. El final es solo eso, decir hasta luego", sentencia.