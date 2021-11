Irán/EEUU.- Las conversaciones nucleares con Irán en Viena se reanudan de forma constructiva a pesar de las tensiones

24-05-2021 Bandera de Irán. POLITICA ASIA IRÁN MICHAEL GRUBER



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Diplomáticos de alto rango de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y China han vuelto a iniciar este lunes las negociaciones en Viena en un intento de reactivar el acuerdo nuclear de 2015 con Irán.



A pesar de que las señales iniciales no parecían prometedoras cuando se supo que los diplomáticos iraníes y estadounidenses no iban a hablar directamente entre sí, la voluntad de encontrar una solución diplomática era evidente en todas las partes, ha manifestado el diplomático de la Unión Europea Enrique Mora, uno de los coordinadores de las conversaciones.



Según Mora, el equipo negociador iraní aceptó basarse en los resultados de las seis rondas de conversaciones anteriores y demostró "nuevas sensibilidades políticas", recoge la agencia de noticias DPA.



Asimismo, el diplomático europeo ha manifestado que un grupo de comenzaría a discutir sobre el levantamiento de las sanciones estadounidenses este martes, mientras otro iba a iniciar el trabajo sobre posibles medidas de desescalada por parte de Irán. "Me parece positivo que podamos hacer cosas importantes en las próximas semanas", ha añadido.



Al respecto, el principal negociador de Irán en Viena, Alí Baqeri Kani, ha señalado al final de la reunión de este lunes que todos los participantes han acordado que la eliminación de las sanciones debe ser el foco de las conversaciones, recoge la cadena iraní Press TV.



De este modo, ha mostrado su optimismo sobre la ronda de negociaciones y ha reiterado que un grupo de trabajo comenzará este martes a abordar la "eliminación de las sanciones ilegales y brutales".



"Creo que es un gran logro que todos los estados miembros (...) aceptasen la solicitud legítima de Irán y que el estado de las sanciones ilegales del régimen estadounidense contra nuestro pueblo debe aclararse primero y luego discutirse otros temas", ha aseverado.



Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado estadounidense Jalina Porter no ha compartido la postura "optimista" del resto de participantes en las conversaciones y ha incidido en que estas se llevan a cabo de forma indirecta con Irán.



"Desde el principio, la Administración (del presidente, Joe) Biden ha sido coherente, y también hemos sido sinceros y firmes en la búsqueda de una vía de diplomacia significativa para lograr un retorno mutuo al cumplimiento del acuerdo y también para abordar toda nuestra gama de preocupaciones con Irán", ha continuado.



"Un retorno mutuo al cumplimiento del acuerdo es la mejor opción para restringir el programa nuclear de Irán y también proporcionar una plataforma para abordar su conducta desestabilizadora. Y, por supuesto, si Irán exige más o pasa a ofrecer menos, estas negociaciones no tendrán éxito", ha advertido por último.



El reinicio de las conversaciones de Viena sobre el acuerdo nuclear de 2015 se ha llevado a cabo este lunes, tras más de tres meses sin contactos con el nuevo Gobierno tras la llegada a la Presidencia del ultraconservador Ebrahim Raisi.



Irán anunció la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear de 2015 después de que Estados Unidos se saliera del pacto, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Washington retira las sanciones y vuelve al acuerdo.