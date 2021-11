Hochschild acuerda comprar Amarillo Gold y su proyecto en Brasil

(Bloomberg) -- Hochschild Mining Plc dijo que acordó comprar Amarillo Gold Corp. y su proyecto de oro Posse en Brasil por alrededor de 135 millones de dólares canadienses (US$106 millones), en una medida que diversificaría sus operaciones centradas en Perú.

“La adquisición de Amarillo mejora la cartera de proyectos de la empresa”, dijo el director ejecutivo de Hochschild, Ignacio Bustamante, el martes en un comunicado. “Posse es un proyecto atractivo de bajo costo con una producción relativamente a corto plazo y un fuerte potencial de exploración”.

El acuerdo se produce después de que el Gobierno de Perú revirtiera un plan para retener más extensiones de permisos para las dos minas más importantes de Hochschild en el país. Las acciones de la compañía que cotizan en Londres cayeron después de que la primera ministra, Mirtha Vásquez, anunciara el 19 de noviembre que no se permitirían extensiones a cuatro minas en la región andina de Ayacucho, lo que tuvo repercusiones en la industria minera local.

Los inversionistas han estado nerviosos frente al sector minero de Perú desde que Pedro Castillo ganó las elecciones de abril, debido a que el exactivista sindical rural de un partido marxista había prometido nacionalizar activos, bloquear proyectos y tomar una mayor parte de las ganancias extraordinarias del mineral para combatir la pobreza.

Nota Original:

Hochschild Agrees to Buy Amarillo Gold and Its Project in Brazil

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.