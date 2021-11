Giro en el caso de la paternidad de Alejandro Reyes. Se filtra por qué la abogada de Ivonne Reyes dejó el caso

13-02-2020 Ivonne Reyes, en una imagen de archivo con su abogada, Mireia Del Pino EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 30



La reaparición de Pepe Navarro en 'Sábado Deluxe' asegurando rotundamente que no es el padre biológico de Alejandro Reyes y que tiene pruebas para demostrarlo ha reabierto la batalla sin cuartel que mantienen el presentador e Ivonne Reyes desde hace una década.



Mientras el periodista intenta encontrar algún resquicio legal para reabrir el caso y demostrar en los tribunales que el joven no es su hijo, la venezolana, tranquila, afirma que a justicia le ha dado la razón, que Pepe Navarro es el padre de Alejandro y que no cabe recurso a la sentencia firme que le reconoce como el progenitor de su hijo.



Sin embargo, 'El programa de Ana Rosa' ha dado un giro a la versión que Ivonne ha mantenido desde que presentó la demanda de paternidad contra el presentador y ha desvelado qué secreto habría provocado que la última abogada de la modelo, Mireia del Pino, abandonase precipitadamente el caso.



Según han contado en el programa, Ivonne habría contratado a unos detectives privados para hacer una prueba de paternidad a Pepe en el año 2017 a espaldas del presentador. Algo de lo que no habría informado a su abogada, que hace un año encontraría dicha documentación mientras preparaba uno de los procesos iniciados contra el periodista.



Mireia, sin dar crédito a que Ivonne no le hubiese contado esa prueba genética - partiendo de la base de que un abogado debe conocer todo lo relativo al caso en el que está trabajando para una mejor defensa - pidió explicaciones a la modelo que, como ha contado la periodista Nuria Chavero, se vino abajo y reconoció que había hecho esa prueba de paternidad a Pepe, confesando que no sabía por qué lo había hecho.



Viendo que le había ocultado una documentación tan importante, la abogada de Ivonne decidía dejar la defensa de la venezolana, ya que no podía seguir representándola al perder la confianza en ella. A pesar de que por la confidencialidad que existe entre abogado y cliente Mireia no ha hecho declaraciones sobre este inesperado giro de tuerca en el caso, sí ha confirmado que dejó de trabajar con la modelo porque no fue sincera al 100%.



Además, y como han contado en el programa, la prueba genética determinaría que Pepe Navarro no es el padre biológico de Alejandro, una información sobre la que la abogada ha preferido no pronunciarse.