Fútbol/Selección.- Jorge Vilda: "Todavía no sabemos el gran impacto que va a tener el Balón de Oro de Alexia"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, señaló que tuvo que esperar a este martes para felicitar a Alexia Putellas por la consecución del Balón de Oro, un éxito del que aún desconocen "el gran impacto" que va a tener a todos los niveles, mientras que elogió el juego de su equipo en la goleada a Escocia que les permitió acabar el 2021 de forma "inmaculada y con matrícula de honor".



"Anoche intenté aguantar, pero llegaron bastante tarde y me caía de sueño. Hoy por la mañana le di la enhorabuena y otra vez las emociones han salido, no sólo con ella, con todas las jugadoras porque recordamos el momento en el que levantó el trofeo y el discurso que nos emocionó", confesó Vilda en rueda de prensa tras el España-Escocia.



Además, dejó claro que "todavía" no son conscientes del "gran impacto que ha tenido este éxito no sólo para el fútbol femenino, para todo el deporte y para todas las mujeres españolas". "Por la mañana, íbamos dando un paseo y se ha parado un coche, y una señora nos ha dado la enhorabuena con una alegría que te llena", celebró.



El madrileño no se quiso poner "una cuota de responsabilidad" en este éxito porque lo ve "fruto del trabajo de muchísima gente que apostó por el fútbol femenina, que lo hizo de forma desinteresada y que lleva muchos años en este deporte".



"Ahora todo se ha juntado y sale una como Alexia que es la mejor del mundo. Yo la he visto crecer y ahora es una referente mundial en todo porque todo lo que transmite es bueno y es un buen espejo para todas las niñas que empiecen a jugar. Además, sé que su mejor versión está todavía por llegar", añadió.



"LA SEGUNDA PARTE TUVO MOMENTOS INCLUSO MEJORES"



Por otro lado, el seleccionador nacional pidió "no perder la perspectiva" del rival que era Escocia pese al 8-0 y al que no ve "tan lejos" de su equipo. "Pero creo que ha sido por nuestro buen hacer, por nuestra forma de jugar, de presionar y de no conceder absolutamente nada", comentó.



"Hicimos una primera parte muy buena, pero en la segunda tuvo momentos incluso mejores y eso dice mucho de la ambición y de las ganas de hacerlo excelente y de querer irse con matrícula de honor. Este 2021 ha sido inmaculado y de matrícula de honor", elogió Vilda.



Ahora, ya habrá que pensar en 2022, un año marcado por la Eurocopa de Inglaterra, torneo que empezarán a preparar en febrero con un torneo en ese país junto al anfitrión, Alemania y Canadá, que será "una buenísima piedra de toque" para sus jugadoras, que siguen pidiendo "estímulos necesarios para seguir preparando bien" este campeonato.