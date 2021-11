Fútbol/Primera.- Previa del Real Madrid - Athletic Club

El Athletic pone a prueba la racha blanca



El Real Madrid, con Vinícius en su mejor momento, recibe al cuadro vasco con el objetivo de afianzarse en el liderato



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid aspira este miércoles en el Santiago Bernabéu (21.00 horas/Partidazo en Movistar LaLiga) a ampliar su renta al frente de LaLiga Santander en el partido aplazado de la novena jornada ante el Athletic Club, que necesita poner fin a una racha de cinco partidos sin ganar para tratar de reengancharse al tren de Europa.



La remontada y victoria del pasado domingo ante el Sevilla (2-1) y el tropiezo de la Real Sociedad en el RCDE Stadium (1-0) permitieron a los de Carlo Ancelotti asentarse en la cima de la clasificación, desde la que, con 33 puntos, miran con cierta distancia al Atlético (29), a los donostiarras (29) y a los nervionenses (28).



Ahora, esperan ampliar la ventaja y alargar la racha victoriosa en el campeonato doméstico, que ya se extiende durante cuatro jornadas en las que, sin embargo, han encajado en cada uno de esos partidos ante el cuadro sevillista, el Granada (1-4), el Rayo Vallecano (2-1) y el Elche (1-2).



Un factor que no preocupa en exceso al técnico madridista, consciente de que la puntería y la electricidad arriba, que les mantienen como el equipo más goleador de la categoría (34), son capaces de compensar los desajustes defensivos, muchas veces fruto del cansancio acumulado por la obligación de jugar cada tres días.



"La dinámica del equipo es muy buena. Rotar por rotar, no. Estoy tranquilo porque tengo una plantilla acostumbrada a este tipo de desgastes, que está motivada y tiene experiencia para manejar estos partidos. No tenemos problemas", aseguró Ancelotti respecto al estado de los suyos.



La Real Sociedad y el Inter de Milán, en los siete próximos días, pondrán a prueba al equipo de Chamartín, que antes deberá hacer frente al conjunto menos goleador (13) pero también menos goleado de Primera (10), que no vence en el coliseo blanco desde febrero de 2005, en un duelo de dinámicas completamente opuestas.



El francés Karim Benzema, cuarto en la clasificación final del Balón de Oro, y el brasileño Vinícius, autor del espectacular tanto de la victoria ante el Sevilla y que ha visto puerta en tres de los últimos cuatro compromisos ligueros del equipo, comandarán el ataque blanco, en el que junto a los dos máximos goleadores del campeonato podría estar Marco Asensio o un Rodrygo que vuelta tras superar un virus estomacal.



También tendrá minutos Eden Hazard, según adelantó el técnico italiano, después de recuperarse de una gastroenteritis que le mantuvo fuera tres partidos, aunque deberá empezar desde el banquillo en su eterna lucha por encontrar la continuidad. Las entradas de Lucas Vázquez y Nacho por Dani Carvajal y el tocado David Alaba en defensa y la de Fede Valverde por Luka Modric en el centro del campo podrían ser los cambios introducidos por Ancelotti.



EL ATHLETIC, CON LA VISTA EN EUROPA



Enfrente, el Athletic Club (20) busca levantarse después de cinco fechas sin ganar, que le han hecho perder fuelle en la lucha por unos puestos continentales que aun así están a cuatro puntos. Desde su victoria ante el Villarreal en San Mamés (2-1), los de Marcelino García Toral han sido incapaces de sumar los tres puntos.



Empataron con Espanyol (1-1) y Real Sociedad (1-1) antes de caer en casa ante el Cádiz (0-1), para después volver a sumar ante dos rivales de la parte baja, Levante (0-0) y Granada. A pesar de todo, se mantienen invictos fuera de casa -un triunfo y seis empates-.



Lejos de su feudo, Unai Simón solo ha tenido que sacar tres veces el balón de su portería, unos números que hablan de la fortaleza defensiva del conjunto vasco pero que palidecen ante la evidente falta de acierto en la faceta ofensiva.



La ausencia de Iñigo Martínez, expulsado en el último partido ante los nazaríes, obligará a Marcelino a realizar cambios en el once, donde previsiblemente Yeray Álvarez ocupará el lugar del internacional español. Tampoco podrá contar con Dani Vivian ni Asier Villalibre, que se unen en la enfermería a Yuri Berchiche y Peru Nolaskoain.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Nacho, Militao, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos; Vinícius, Rodrygo y Benzema.



ATHLETIC CLUB: Unai Simón; De Marcos, Yeray Álvarez, Unai Núñez, Lekue; Álex Berenguer, Dani García, Vesga, Muniain; Raúl García e Iñaki Williams.



--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C.Castellano-manchego).



--ESTADIO: Santiago Bernabéu.



--HORA: 21.00/Partidazo en Movistar LaLiga.