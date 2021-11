Fútbol.- Marcelino: "Debemos exigirnos una mejora pero no veo apatía o vulnerabilidad"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, aseguró que el equipo se tiene que "exigir una mejora" para que no se vuelva a repetir lo visto en la derrota en casa contra el Cádiz pero negó que en sus jugadores haya "apatía" o "vulnerabilidad" y quiso ser "optimista" de cara al partido de este miércoles contra el Real Madrid, aplazado en su día.



"Podemos mejorar y debemos exigirnos esa mejora en todos los puntos, sobre todo el numérico. Pero estaría preocupado si viera apatía, falta de competitividad, vulnerabilidad o falta de llegada. Es decir, lo que me enseñó el partido contra el Cádiz. Pero eso fue una vez, luego el equipo se compuso a nivel competitivo, no de resultados", manifestó en rueda de prensa.



En este sentido, aseguró no estar "preocupado por la dinámica". "Si hubiéramos repetido partidos como el del Cádiz estaría muy preocupado, pero aunque estamos en esa situación así en casa, el Cádiz y el Granada nos metieron goles 'churrescos' y evitables. Tendríamos que haber hecho más. Tenemos que intentar evitar errores y tener más resolución", argumentó.



"El día del Cádiz me causó muy mal cuerpo, porque veníamos además de una dinámica muy buena. Pero los otros dos partidos, no. Siempre se puede hacer más, pero el otro día tuvimos posesión, llegada al área, jugamos en campo contrario, teníamos el resultado en contra... Bien. Si hubiéramos ganado, sería el mejor partido de la temporada. Pero como empatamos ante el Granada, un 'desastre'", criticó.



Además, aportó que los equipos cambian dinámicas de resultados en función de lo estables que estén. "Tenemos que seguir en nuestra estabilidad, hemos perdido sólo dos partidos y ante rivales y en el escenario no pensado. Pero esto indica que el fútbol requiere el máximo esfuerzo y el acierto necesario", reconoció.



"Nuestro equipo es competitivo, no es un equipo dejado ni anárquico ni apático. Esto siempre genera dificultad al rival. El Real Madrid está en un mejor momento, nosotros estamos mejor de lo que dicen los resultados e iremos allí a intentar ganar con ambición e ilusión", reivindicó.



Pese al poderío ofensivo del Real Madrid y el buen momento de los blancos, Marcelino no cambiará su plan de juego. "Creo que tenemos unos argumentos claros que tampoco vamos a modificar. Vamos a intentar poner más énfasis en nuestra idea y conceptos en aquellos puntos fuertes del Madrid para intentar contrarrestarlos", argumentó.



"Jugaremos similar a los partidos de la temporada anterior, y presionaremos alto cuando el balón esté cerca de su portero, tendremos que venir a bloque medio rapidísimamente y defender muy bien en bloque bajo. El Madrid ataca más rápido esta temporada", avisó.



En cuanto a Vini Jr, reconoció que está en un "estado de gracia importante". "Está en un momento de forma y de confianza máxima. Aquello que se le achacaba en años anteriores, la falta de efectividad, la está teniendo e incluso en partidos no brillantes por su parte al final es efectivo", señaló.



"Benzema ha hecho un año espectacular, pero quizá se lo hubiera dado también a Lewandowski. Para mí es tan difícil establecer quién es el mejor, porque solo hay uno... No me corresponde esa labor. Pero si me preguntas por Benzema, me parece espectacular porque es capaz de crear y de finalizar", comentó sobre que, quizá, le hubiera dado el Balón de Oro ganado por Leo Messi al galo del Real Madrid.



"Yo no gané, ganaron los futbolistas del Recre, una victoria holgada, contundente y merecida. Cada historia es diferente. La ejecución de un partido, que depende del acierto, es diferente. Y era una fecha determinada, con situaciones complicadas, y me tocó dirigir un gran Recre y ellos superaron al Real Madrid", comentó al serle recordado el triunfo del Recreativo de Huelva en el Bernabéu, con el asturiano siendo entrenador de los andaluces.