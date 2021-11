Fútbol.- Futbolistas ON critica que AFE quiera "perpetuar el monopolio sindical" en el fútbol femenino

30-05-2018 Logotipo del sindicato Futbolistas ON ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES FUTBOLISTAS ON



Futbolistas ON lamentó este martes que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) haya querido imponer que se inicie "inmediatamente" el proceso electoral para que las futbolistas elijan el sindicato que desean que las represente y de cara a mantener su "monopolio sindical", y ha propuesta que se celebren en febrero del año que viene.



Tras la reunión este lunes de la Comisión Paritaria del Convenio del Fútbol Femenino, la AFE decidió comenzar el proceso electoral la semana que viene con la constitución de las mesas entre el 8 y el 14 de diciembre, y las votaciones del 15 al 21 del mismo mes, algo que no ha gustado a Futbolistas ON.



"Las elecciones tienen como finalidad elegir los representantes que negociarán el próximo convenio colectivo en nombre de las futbolistas. Sin embargo, AFE, sin manifestar intención alguna de iniciar las negociaciones del nuevo convenio colectivo y de manera repentina, ha impuesto iniciar el proceso electoral inmediatamente, claramente con el fin de perpetuar el monopolio sindical por medio de unas elecciones controladas y en las que no quepa oposición ni discusión", se quejó en un comunicado.



Para el sindicato, "en menos de dos semanas no es posible acordar con las futbolistas las fechas idónea para realizar una visita previa" y poder explicar su "programa de negociación del convenio colectivo, además de ofrecer una visión alternativa sobre la incertidumbre que sufre el fútbol femenino español por la incapacidad de la patronal, tanto la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) como la totalidad de clubes de la Primera Iberdrola, de llegar al consenso que pide el Consejo Superior de Deportes y el propio sentido común".



Futbolistas ON critica "la connivencia" entre la ACFF y la AFE, que quieren usar "la amenaza de la extinción del convenio colectivo como herramienta de presión" y hacer de este modo "rehenes" a las propias jugadoras.



"Estamos ilusionados con que se celebren las primeras elecciones en el fútbol femenino y por eso propusimos una fecha que consideramos que permite a todos los sindicatos que concurran a un proceso limpio, una campaña previa y, en definitiva, el mínimo tiempo indispensable para que el dinero y los medios de cada sindicato no sean los que decidan, sino sus propuestas para el próximo convenio. Por eso, y en eso nos reafirmamos, proponemos celebrarlas a partir de la primera semana de febrero de 2022", añadió.



El sindicato que preside Juanjo Martínez considera que esta fecha permitiría a las futbolistas tener "toda la información" para poder elegir "libre y democráticamente al sindicato que quieren que las represente en la negociación" del Convenio Colectivo del Fútbol Femenino, puntualizando también que el censo se vería "modificado" por el cierre del mercado de invierno.



"A diferencia de AFE, que con su precipitada convocatoria de elecciones en el fútbol femenino vuelve a atentar claramente contra la libertad sindical, desde Futbolistas ON pedimos a las instituciones responsables que nos ayuden a velar por los intereses de las únicas que nos interesan y quienes nos debemos: las futbolistas. Nosotras votamos, nosotras decidimos", sentenció.