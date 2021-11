Fuente: Rangers firman a Corey Seager por 10 años y 325 mdd

Los Rangers de Texas alcanzaron un acuerdo de 325 millones de dólares y 10 años con el campocorto Corey Seager, informó el lunes una persona con conocimiento del tema.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que Seager aún debe pasar la prueba física y el acuerdo no se ha finalizado.

Seager fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2020 y seleccionado en dos ocasiones al Juego de Estrellas en sus siete temporadas con los Dodgers de Los Ángeles. Tuvo un promedio de bateo de .306, con 16 jonrones y 57 remolcadas en 95 juegos esta temporada, en la que se perdió dos meses y medio después de que se fracturó un dedo de la mano derecha tras ser golpeado con una pelota el 15 de mayo.

Se trata del acuerdo más grande en la historia de los Rangers e iguala al que recibió Giancarlo Stanton, para el quinto más valioso del béisbol. Queda sólo por detrás de Mike Trout (426,5 millones), Mookie Betts (365 millones), Fernando Tatis Jr. (340 millones) y Bryce Harper (330 millones).

El acuerdo de Seager con los Rangers se produjo un día después de que Texas alcanzó un contrato por siete años y 175 millones de dólares con el segunda base ganador del Guante de Oro, Marcus Semien, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento del trato y el cual también sería confirmado después de que supere la prueba física.

Después de perder 102 juegos esta última temporada y de llegar al receso con apenas 28 millones de dólares comprometidos en salarios para 2022, el presidente de operaciones Jon Daniels y el gerente general Chris Young indicaron que estaban dispuestos a gastar tanto como fuera necesario y que podrían verse activos en la agencia libre para mejorar al equipo.

Los Rangers han comprometido más de 561 millones en salarios a futuro, con cuatro acuerdos antes de un posible paro después de que el acuerdo entre las Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores expire a las 11:59 p.m. (hora del Este) el miércoles.

Texas también llegó a acuerdos con el derecho Jon Gray por 56 millones de dólares y cuatro años y con el jardinero Kole Calhoun por 5,2 millones la próxima temporada. Esos contratos no han sido finalizados ni anunciados por el club.