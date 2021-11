Filipinas.- El aspirante oficialista de Filipinas abandona la carrera presidencial

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El aspirante oficialista a presidente de Filipinas, el senador Christopher 'Bong' Go, ha anunciado este martes la retirada de su candidatura a las elecciones de 2022.



'Bong' ya expresó hace una semana sus "dudas" acerca de su participación tras mostrarse "abrumado" por todo el trabajo que conlleva, así como por el estado de salud del que sería su segundo, el actual jefe del Estado, Rodrigo Duterte.



"En los últimos días me di cuenta de que mi corazón y mi mente contradicen mi acción", ha asegurado el senador, que ha explicado que su familia no apoyaba su candidatura, por lo que considera que este no es su "momento".



Asimismo, ha indicado que con su decisión pretende evitarle "más problemas" a Duterte, a quien ha aseverado que ama "más que a un padre".



El senador ha insistido así en que el "dolor" y el "cansancio" han podido con él y son su razones para anunciar su retirada de la carrera presidencial, informa el portal de noticias filipino GMA News.



Por su parte, el portavoz de la Comisión Electoral, James Jimenez, ha señalado que el ente no podía aceptar la renuncia este martes al ser un día festivo y ha avanzado que 'Bong' no podrá ser sustituido al tratarse de una renuncia voluntaria y debido a que el período de sustitución concluyó el 15 de noviembre.



De este modo, el senador tiene que comparecer oficialmente ante la Comisión Electoral para formalizar su renuncia.