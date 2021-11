España.- ERC rechaza la Ley Audiovisual aprobada por el Gobierno amenaza con consecuencias en los PGE

29-10-2021 El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 29 de octubre de 2021, en Madrid (España). Rufián ha informado este viernes de que su grupo no presentará finalmente una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, allanando el camino de las cuentas en su primera votación en el Congreso. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



ERC ha anunciado su rechazo a la redacción de la Ley Audiovisual aprobada este martes por el Consejo de Ministros y habla de "trampas" del PSOE para no cumplir su acuerdo de hace una semana y para, entre otras cosas, eximir a plataformas internacionales como Netflix o HBO Max de cumplir con la cuota reservada a lenguas cooficiales.



Así lo ha explicado el portavoz parlamentario del partido independentista, Gabriel Rufián, en una rueda de prensa en el Congreso a última hora de la tarde, después de que fuentes gubernamentales hayan confirmado que estas compañías no radicadas en España no tendrán que respetar esta cuota, al aplicarse el principio de país de origen que establece la Directiva europea. El portavoz ha informado de que han pedido una "reunión urgente" con el PSOE para abordar este tema.



En ese contexto, su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, ha avisado de que no es inteligente que el Gobierno "les toque las narices" con el tema de las lenguas cooficiales y ha avisado de que esa actitud puede tener consecuencias para la negociación de próximas leyes o para la aprobación de los Presupuestos, actualmente en el Senado. "Están abiertos todos los escenarios y esto significa el Senado", ha afirmado en referencia al trámite de los PGE.



En un comunicado, ERC señala que el proyecto de la ley audiovisual aprobado por el Consejo de Ministros "es incompleto e insuficiente y no responde a lo que necesita el catalán y el sector audiovisual de Catalunya", por lo que no piensa aprobarlo si no se modifica.



En su intervención en la Cámara Baja, Gabriel Rufián ha criticado que "nadie" dispone del texto de la Ley y que lo único que ERC tiene son "declaraciones de intenciones" o "alguna línea suelta". "Lo que les tengo que anunciar es que si es cierta la información surgida en torno a esta ley ERC no apoyaría, no votaría esta ley", ha subrayado, al tiempo que ha apuntado que no saldría adelante "a no ser que la pacten con el Partido Popular" con las "repercusiones" que esto tendría.



Asimismo, el político independentista ha manifestado que "si el PSOE quiere respetar el acuerdo alcanzado con ERC" y "la mayoría que le permite en muchos casos sacar hacia adelante toda la agenda legislativa que tiene sobre la mesa, le conviene cumplir con ERC". "Si no es así, ERC no apoyaría esta ley", ha insistido.



Rufián ha recalcado que o la norma "protege la producción audiovisual en catalán, en gallego y en euskera de todas las plataformas audiovisuales que se dirijan a la audiencia en este país" o no la apoyará porque, para ERC, el tema de la lengua "es sagrado". "O intentamos proteger a todo un sector, que además estamos hablando de casi 30.000 puestos de trabajo, o se va al carajo", ha reconocido, para después añadir que el objetivo es defender el catalán.



"Nosotros respetamos los pactos que cada cual tenga con multinacionales. Lo que decimos claramente es que no hay multinacional que le tenga que susurrar, en cualquier democracia plena, las leyes al Gobierno, sobre todo si es un gobierno supuestamente progresista", ha remachado Gabriel Rufián, quien cree que debería "haber mucha más gente" defendiendo su postura y ha aludido a Unidas Podemos. Así, se ha comprometido a utilizar "todas las herramientas" a su alcance para que la norma se apruebe incluyendo esta obligación para las plataformas extranjeras.



El portavoz considera "absurdo" decir que la cuota no afecta a empresas con sede fuera de Europa y "escudarse en una supuesta Directiva europea que supuestamente evita esto o que protege a esas multinacionales". "La Directiva europea lo que invita a los Estados miembros es a proteger a la producción audiovisual y a la diversidad lingüística que se deriva de ella en todos los Estados miembros y hemos visto que se ha hecho en otros países, como Francia, Alemania, Bélgica", ha zanjado.



Preguntado sobre si valoraban la posibilidad de que el PSOE, finalmente, no cumpliera lo pactado, Rufián ha respondido: "¿Nosotros podíamos prever que el PSOE intentaría hacernos trampas? Siempre lo prevemos y es complicado y duro de decir. Pero todos conocemos lo que es el PSOE". En este punto, cree que a los socialistas les está "costando tanto" este tema porque "quizá habla más con alguna multinacional" y ha recordado que ERC tiene "trece diputados y diputadas". El portavoz ha asegurado que decir que España no puede legislar sobre estas empresas es "engañar".



La cuota del 6% de contenido en estas lenguas se introdujo 'in extremis' en la ley de Comunicación Audiovisual a consecuencia de un pacto entre el Gobierno y ERC en el marco de las negociaciones para conseguir el apoyo de los nacionalista para aprobar los presupuestos generales para 2022.



Tras el anuncio del acuerdo por parte del partido nacionalista catalán la pasada semana, surgieron dudas respecto a si España podía pedir a las plataformas internacionales que cumplieran con esta medida. A falta de conocerse la redacción definitiva de la Ley, fuentes del sector audiovisual español consultadas por Europa Press cuestionaban que la legislación nacional pudiera obligar a las plataformas de 'streaming' extranjeras a cumplir con esta cuota.