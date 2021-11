España.- El Gobierno dice que siempre ha rechazado los 'ongi etorri' y critica la iniciativa de Cs de prohibirlos

30-11-2021 La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño (i) y la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez (d), al finalizar una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, a 30 de noviembre de 2021, en Madrid (España). El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha aprobado hoy el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. Este incluye una cuota del 6% de contenido del catálogo de las plataformas en lenguas cooficiales del Estado. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, no ha querido este martes comentar el comunicado del colectivo de presos de ETA EPPK en el que reniegan de los homenajes públicos a presos etarras, y se ha centrado en recordar que el Ejecutivo "siempre" ha rechazado los llamados 'ongi etorri', y en mostrar su apoyo a las víctimas.



Eso sí, Rodríguez sí ha cuestionado que haya formaciones que "permanentemente vuelvan a la banda terrorista con sus iniciativas políticas", recuperando "el dolor de las víctimas", al ser preguntada en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros por la propuesta de Ciudadanos que se debatirá este martes en el Congreso, y que el PSOE va a rechazar.



Según la portavoz, son esas formaciones las que deben "responder del interés de esta iniciativa", porque el Gobierno ya ha dejado claro, a su juicio, que "lo que hace siempre es estar del lado de las víctimas".



"Lo que no va hacer nunca este Gobierno es recuperar el dolor de las víctimas para hacer ningún tipo de iniciativa política", ha recalcado la ministra, haciendo referencia en concreto a esa iniciativa de Ciudadanos.



Además, ha reafirmado que desde el Ejecutivo ya han manifestado que no les gustaban estos reconocimientos y que en ningún caso los amparaban, porque consideran que "reabren el dolor de las víctimas". "Afortunadamente lo que celebra el Gobierno es que hace diez años la democracia española combatió a ETA", ha apostillado.



"El Gobierno lo que tiene siempre claro es un compromiso con las víctimas, con el mayor de los respeto y reconocimiento. El Gobierno siempre está al lado de las víctimas", ha garantizado, al ser preguntada en concreto sobre la opinión del Ejecutivo sobre esa carta del colectivo de presos de ETA.



La portavoz no ha querido de este modo responder a la pregunta de si hay que exigirle más cosas a este colectivo. "Nuestros gestos son de apoyo y respeto a las víctimas. No tengo nada más que añadir", ha respondido, la tercera vez que le han preguntado al respecto.