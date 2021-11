"Entrelazados" la nueva serie musical de Disney+ producida en Latinoamérica

Buenos Aires, 30 nov (EFE).- La pasión de Allegra por transformarse en una artista profesional de la comedia musical la llevará en un viaje a través del tiempo para recomponer los lazos familiares y cumplir su sueño, este es el argumento principal de “Entrelazados”, la primera serie original de Disney+ producida íntegramente en América Latina.

Sin embargo, antes de que Allegra -interpretada por Carolina Domenech- pueda formar parte de la compañía de teatro musical “Eleven O’Clock” deberá lidiar con el rechazo que su madre, Caterina -personaje al que Clara Alonso da vida-, tiene al mundo artístico.

La serie se compone de diez episodios y ya puede disfrutarse a través de la plataforma en "streaming" de Disney+, realizada por Pampa Films y Gloriamundi Producciones.

En diálogo con Efe, Alonso reflexionó sobre lo que significó para ella la composición de su personaje: “Caterina fue, un poco, un peso con sus exigencias desde el amor porque es una madre que trata de no seguir con su historia personal, quiere revertirla y cae en el mismo problema”.

Alonso no es ajena a producciones de la talla de Disney, ya que ha participado del reality show “High School Musical, la selección” y la película “Tini, el gran cambio de Violetta”.

LA FAMILIA COMO FOCO

La vida de Allegra da un vuelco cuando a raíz de una tragedia se encuentra con un extraño brazalete que la traslada al año en que Caterina tenía su edad y daba sus primeros pasos en los escenarios bajo la sombra de la abuela Cocó, representada por Elena Roger.

Al respecto, Roger le contó a Efe que siempre existen desafíos en el plano actoral, en este caso por tener que “interpretar un rol más joven que yo en la actualidad, aunque no tanto y que lleva una vida juvenil”.

Elena Roger ha protagonizado obras emblemáticas de la comedia musical en Londres, Madrid, Nueva York y Buenos Aires entre las que se destacan “Evita”, “Piaf”, “Passion” y “Mina, che cosa sei?!”.

Las relaciones intrafamiliares tomarán el plano central en esta serie juvenil, donde la protagonista conocerá el pasado de su mamá y de su abuela, aquello que las alejó y tratará de hacer todo lo posible para volver a unir a su familia.

Roger destacó que “es una serie que habla de la formación de vínculos familiares, de la compresión a distintas generaciones, unir estos dos mundos y pensar como fue vivir esa época”.

“En esto los chicos van a poder compartir con sus padres, la serie es muy profunda más allá de la diversión y la música”, afirmó.

NOSTALGIA MUSICAL

La serie viene acompañada de la banda sonora interpretada por todo el elenco y compuesta por dos canciones originales y cinco reversiones de temas reconocidos de los años ‘90, entre ellos una versión de “Seguir viviendo sin tu amor” de Luis Alberto Spinetta.

Esta reversión está interpretada por Domenech y José Zapiola, más conocido como “el Purre”, y fue estrenada en las radios de Latinoamérica antes de la tira musical.

A pesar del éxito que tuvo el sencillo, la joven actriz le explicó a Efe que por el momento no está en sus planes comenzar una carrera como solista.

“Puede que surja la posibilidad de lanzarme como solista, pero hasta que lo haga tengo que estar muy segura de mí misma, de lo que voy a transmitir con las canciones y de lo que realmente quiero que se escuche, que sea mí música”, aclaró.

“Lo veo lejano y prefiero priorizar mi ‘Caro actriz’, porque justamente con Entrelazados me fanaticé aún más con la carrera del actor”, agregó.

El debut televisivo de Carolina Domenech fue en 2012 con la serie “Aliados” e integró el reparto de “Go! Vive a tu manera”.

Entrelazados, por momentos nostálgica, explora la relación y comprensión generacional de los vínculos familiares a través de la música, y si bien ver el pasado con la óptica actual podrá considerarse una solución equívoca, la tira se aventura aprovechar esta posibilidad para trabajar la empatía y el entendimiento de la historia familiar desde las vivencias de los seres queridos.