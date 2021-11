El último jefe de las FARC agradece el retiro de ese grupo de la lista terrorista de EE.UU.

Rodrigo Londoño, el último comandante de las FARC, en una fotografía de archivo. EFE/Carlos Ortega

Bogotá, 30 nov (EFE).- El último comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, agradeció este martes al Gobierno de EE.UU. que haya retirado a la desaparecida guerrilla colombiana de su lista negra de grupos terroristas y calificó esa decisión como un reconocimiento al compromiso de los excombatientes con el acuerdo de paz.

"Saludo decisión del Departamento de Estado de EE.UU. de sacar a las desaparecidas FARC-EP de la lista de organizaciones terroristas", expresó en Twitter Londoño, presidente del partido Comunes y conocido en su época de guerrillero como "Timochenko".

Agregó: "Es un reconocimiento a nuestro compromiso con la paz y a nuestro cumplimiento riguroso de lo pactado en el Acuerdo de Paz".

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció hoy la retirada de la extinta guerrilla de su lista negra de grupos terroristas, de la que formaba parte desde 1997, al asegurar que "ya no existe como organización unificada".

"Tras el Acuerdo de Paz con el gobierno de Colombia, las FARC se disolvieron y desarmaron formalmente. Ya no existen como una organización unificada que esté involucrada en terrorismo, en actividades terroristas, o tenga la capacidad o intención de hacerlo", indicó el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.

Sin embargo, esta decisión no elimina cargos en EE. UU. por narcotráfico y otros crímenes que existan o puedan surgir en el futuro contra exmiembros de las FARC.

Al estar incluida la guerrilla en la lista, sus integrantes tuvieron prohibida la entrada a Estados Unidos y vieron restringido su acceso al sistema financiero internacional, basado en el dólar, entre otras acciones punitivas.

El retiro de las FARC de la lista negra de grupos terroristas sucede apenas unos días después de que se cumplieran cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla, por lo que, según Blinken, la idea es "apoyar mejor la implementación de los acuerdos de 2016, incluido en el trabajo con combatientes desmovilizados".

INCLUSIÓN DE DISIDENCIAS

Por otra parte, el Departamento de Estado señaló que incluyó en la lista de organizaciones terroristas a dos grupos de disidentes de la guerrilla que son liderados por Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", y Miguel Botache Santanilla, alias "Gentil Duarte".

"Gentil Duarte" fue uno de los primeros exjefes de las FARC que se apartó de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla antes de que concluyeran.

"Iván Márquez", que fue el jefe negociador de paz de esa guerrilla, así como el Hernán Darío Velásquez, alias "El Paisa" y otros exjefes de las FARC, abandonaron el acuerdo de paz y el 29 de agosto de 2019 anunciaron su regreso a las armas, alegando una "traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana".