El Senado chileno dilata la aprobación del matrimonio igualitario en el último trámite

Vista del Senado de Chile, en una fotografía de archivo. EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 30 nov (EFE).- El proyecto de ley de matrimonio igualitario en Chile será debatido la próxima semana luego de que este martes, en su último trámite antes de ser votado por el pleno del Senado, la Comisión de Constitución de la Cámara Alta no llegara a acuerdo y dilatara el proceso.

Diversos colectivos de la diversidad sexual, que esperaban que hoy se llevara a cabo la votación y la eventual aprobación del proyecto, catalogaron lo sucedido como "lamentable".

La moción, que tiene carácter de suma urgencia en la discusión parlamentaria por indicación del presidente del país, Sebastián Piñera, pasará a ser tratada el próximo lunes en una Comisión Mixta integrada por miembro de la Cámara de Diputados y el Senado.

"Lo que pasó hoy en la Comisión de Constitución es inaceptable. Lo cierto es que los senadores establecieron que habían ciertos puntos que les generaban dudas y que les parecía importante discutir, sin embargo no se discutió ningún punto y se estableció inmediatamente que pasaría a una Comisión Mixta", señaló la directora ejecutiva de Fundación Iguales, Isabel Amor.

"Tememos que se esté usando el proyecto de matrimonio igualitario con fines electorales y es importante recalcar que detrás de este proyecto hay personas, hay familias, derechos humanos y compromisos internacionales que el Estado de Chile debe honrar", agregó Amor, haciendo referencia a la campaña por los comicios presidenciales que se da en el país en este momento.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, que asistió a la sesión de la comisión senatorial, señaló que la voluntad del Ejecutivo era despachar el proyecto con urgencia y que espera el término de la tramitación la próxima semana.

Acompañada de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, Rubilar apuntó a que existía "toda la disposición para aclarar punto por punto las dudas, manifestar qué es lo que también creen las organizaciones, que es un imperativo poder avanzar".

El proyecto, que se espera quede programado para su debate y votación en el hemiciclo senatorial el próximo martes, es una de las mayores luchas de los colectivos LGTBI en Chile, donde las personas homosexuales solo pueden unirse bajo la figura del Acuerdo de Unión Civil (AUC), que no reconoce derechos filiativos.

De aprobarse, Chile se convertiría en el octavo país de América Latina en legalizarlo después de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y varios estados de México.