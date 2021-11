El jefe de Moderna dice que las vacunas son probablemente menos eficaces contra ómicron

Varias personas cruzan un paso de peatones en un distrito comercial de Tokio, Japón, el 30 de noviembre de 2021. REUTERS/Androniki Christodoulou

SÍDNEY, 30 nov (Reuters) - El director ejecutivo del fabricante de medicamentos Moderna afirmó que es poco probable que las vacunas de COVID-19 sean tan eficaces contra la variante ómicron del coronavirus como lo han sido contra variantes anteriores, dando nuevos motivos de preocupación a los mercados financieros sobre la trayectoria de la pandemia.

"Creo que no hay ninguna posibilidad de que (la eficacia) sea del mismo nivel (...) que tuvimos con (la variante) delta", dijo el jefe de Moderna, Stéphane Bancel, en una entrevista con el diario económico Financial Times.

"Creo que va a ser un retroceso material. Pero no sé cuánto, porque tenemos que esperar a los datos. Sin embargo, todos los científicos con los que he hablado (...) opinan que 'esto no va a ser bueno'".

La resistencia a las vacunas podría provocar más enfermedades y hospitalizaciones y prolongar la pandemia, y sus comentarios provocaron ventas en activos expuestos al crecimiento como el petróleo, las acciones y el dólar australiano. [MKTS/GLOB]

Bancel añadió que el elevado número de mutaciones la proteína espicular que el virus utiliza para infectar las células humanas significa que es probable que las vacunas actuales tengan que ser modificadas.

El jefe de Moderna había dicho anteriormente en la emisora CNBC que podrían pasar meses hasta que se empiece a distribuir una vacuna que funcione contra ómicron.

El temor a la nueva variante, a pesar de la falta de información sobre su gravedad, ya ha provocado retrasos en algunos planes de reapertura económica nacionales y la reimposición de algunas restricciones de viaje y movimiento.

(Reporte de Tom Westbrook; edición de Kim Coghill; traducido por José Muñoz en la redacción de Gdańsk)