El 71 % de los mexicanos aprueba a López Obrador en el ecuador de su sexenio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participa en una rueda de prensa en Palacio Nacional, de la Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán

Ciudad de México, 30 nov (EFE).- El 71 % de la población mexicana "aprueba" el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se cumplen tres años de su llegada al poder, el segundo nivel más alto de todo su mandato, según la encuesta De las Heras Demotecnia difundida este martes.

En contraste, solo 21 % expresó que "desaprueba" la gestión del presidente, quien este miércoles 1 de diciembre cumple tres años en el poder.

Mientra que el 6 % ni aprueba ni desaprueba la gestión y el 2 % restante no sabe o no contesta.

La encuesta, realizada de forma telefónica a 1.000 mayores de edad entre el 24 y 25 de noviembre, muestra el segundo mayor nivel de aprobación para López Obrador desde que Demotecnia hace la evaluación trimestral.

La popularidad empata con la medición hecha durante el primer informe de López Obrador en septiembre de 2019 y está solo por debajo del 80 % alcanzado en los primeros 100 días de su mandato.

También es una subida de cuatro puntos porcentuales frente a la última medición de septiembre, durante el tercer informe de Gobierno.

El sondeo también pidió calificar del 1 al 10 al presidente, quien obtuvo un promedio de 7,6.

El 33 % de los encuestados calificaron a López Obrador con un 10 y la mayoría, el 35 %, con un número entre 8 y 9.

En tanto, solo 12 % lo calificaron del 1 al 5 y 6 % con 0.

Casi dos tercios de los encuestados, el 63 %, consideró que su opinión "ha mejorado" desde que López Obrador ganó las elecciones en junio de 2018 como líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Mientras que una cuarta parte, el 26 %, apuntó que su opinión "ha empeorado" desde entonces.

El mandatario obtiene estas valoraciones pese a la crisis de la covid-19, que ha dejado casi 300.000 muertes en México, la cuarta cifra más alta del mundo, y una contracción histórica de 8,2 % del producto interno bruto (PIB) en 2020.

De hecho, 55 % de los encuestados opinó que desde que López Obrador es presidente la situación personal y de su familia es "mejor que antes".

Solo 21 % respondió que está "peor" y el 17 % que permanece "igual".

Cuestionados sobre "lo mejor que ha hecho el Gobierno de López Obrador", el 32 % contestó que "otorgar apoyos/programas sociales", el 16 % "combatir la corrupción/acabar con los privilegios", el 9 % "ayudar a los más necesitados/a la gente pobre" y el 7 % "su forma de gobernar".

Por otro lado, sobre "lo peor" de su Gobierno, el 11 % enunció "no disminuir la inseguridad/su estrategia contra la delincuencia", el 6 % "no acabar con la corrupción" y el 5 % la "mala economía del país".

En ese contexto, el 58 % le diría a López Obrador "muy bien, siga como hasta ahora", un 19 % que va "más o menos bien, no se ha visto gran cosa" y un 14 % que va "muy mal, por ese camino no vamos a ningún lado".