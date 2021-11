EEUU/Rusia.-El embajador ruso en EEUU acusa a Washington de "distorsionar los hechos" sobre la expulsión de diplomáticos

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoli Antonov, ha acusado a Washington de "distorsionar" la realidad sobre la expulsión de diplomáticos rusos del país norteamericano.



Para Antonov, el Departamento de Estado estadounidense está siendo "astuto de nuevo". "Está tratando de eludir la opinión pública a nivel nacional e internacional al distorsionar deliberadamente los hechos".



Así se ha referido a las palabras de Jalina Porter, portavoz del Departamento de Estado, que señaló que la salida de 55 diplomáticos rusos del país "no puede ser vista como una medida punitiva".



La Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, ha aclarado además que, en caso de no cumplir con lo requerido, "se retirarán la inmunidad y otros privilegios diplomáticos con los que cuentan los trabajadores rusos de la Embajada".



Para Antonov, la postura de Washington supone directamente la "expulsión de facto" de los trabajadores rusos, según informaciones de la agencia de noticias rusa TASS. "Estados Unidos está tratando de limitar los derechos soberanos de Rusia", ha lamentado.



Porter, por su parte, ha insistido en que Estados Unidos únicamente demanda a los diplomáticos rusos lo mismo que Moscú exige a los estadounidenses. No obstante, ha señalado que Washington seguirá abordando el asunto con el Gobierno ruso.



Estados Unidos defendió el lunes que la salida de 27 diplomáticos rusos del país no es una "expulsión" ya que Moscú podrá reemplazar al personal. Sin embargo, Antonov Antonov, informó el sábado de la salida de 27 diplomáticos rusos destinados en el país norteamericano junto a sus familiares. "El 30 de enero 27 personas con sus familias nos abandonarán y el 30 de junio un número similar partirá de aquí", indicó.