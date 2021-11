EEUU podría endurecer las normas de viaje para combatir ómicron

(Bloomberg) -- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) están evaluando recomendaciones y normativas de viaje más estrictas en medio de un intento de las autoridades de salud por ralentizar el ingreso de la variante ómicron del covid-19 a Estados Unidos.

La agencia está buscando medidas como reducir la ventana de pruebas para viajeros que ingresan al país y agregar requisitos de cuarentena en ciertos casos, dijo el martes la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en una llamada con periodistas. También expandirá los programas de vigilancia en cuatro importantes aeropuertos para realizar pruebas de covid a pasajeros que llegan en vuelos internacionales.

“Como lo hemos hecho durante toda la pandemia, los CDC están evaluando la forma de hacer que los viajes internacionales sean lo más seguros posible”, señaló en la llamada.

La semana pasada, el país impuso restricciones de viaje que prohíben la llegada de ciudadanos extranjeros que hayan estado en alguna de ocho naciones del sur de África en los últimos 14 días. La Administración no ha señalado cuánto tiempo estarán vigentes esas medidas.

“Basado en los datos y la ciencia, el equipo médico hará una recomendación sobre los cambios a la política de viajes internacionales”, dijo Jeff Zients, coordinador de respuesta al covid-19 del presidente Joe Biden.

Walensky dijo que aún “no hay evidencia de ómicron en EE.UU.”, aunque Biden dijo el lunes que es “casi inevitable” la llegada de la variante.

“Creo que, con todas nuestras políticas de viajes internacionales que han ayudado a mantener a los estadounidenses seguros, así como nuestro sistema de vigilancia realmente sólido” en la identificación de variantes genéticas, “tenemos los mecanismos de detección que necesitamos para poder encontrarla, si ocurre y cuando ocurra”, dijo Walensky.

