Daniella Alvarez arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

Que fortuna es compartir cada día contigo desde el amanecer hasta el anochecer! Te amo @danarenas ❤️🙌🏼! 📍@hrhloscabos 🎸🌊 Gracias por estas fotos tan lindas @salomon_torress 📸





Cuando la belleza brilla desde el interior, no hay forma de negarla. Hoy en @nuestrabellezalatina lo veremos, sera una noche especial ❤️#nuestrabellezalatina @geraldstylist @lizpedrogo #styling @marialezarraga @irmastyle @danielaalvarezboutique ❤️ Gracias madre por acompañarme 🌹 @zandravasquez_





Que lindo es sonreír aún y cuando nos falta algo, cuando estamos pasando por una situación difícil y seguimos con la frente en alto, cuando sientes que algo te cuesta o te duele pero que sabes que vas a salir adelante. Siempre vale la pena sonreír porque la vida es maravillosa aún y con sus pruebas difíciles. Sé agradecido y tendrás más!! Gracias #graciaton por unirnos @drataniamedina @drcesarlozano @juanpablo2santos gracias por juntarnos para el propósito mas lindo que es ayudar a otros. Únete al #graciaton apoya a quienes te necesitan. Gofoundme en el link de mi bio ❤️🙌🏼🙏





Noche de emociones, sorpresas y mucho talento!! @nuestrabellezalatina llegamos a la semifinal mis amores!! @univision Mi vestido @gianninaazar #jewelry @charlielapson #makeup #hairstyle @geraldstylist @irmastyle @marialezarraga





Que emoción empezar mi día así!! Gracias @despiertamerica por hacer realidad este sueño de los dos!! Conocer a @juanpablo2santos, poderle dar un abrazo a este hombre que me ha inspirado y acompañado en mi proceso. Apenas me amputaron lo primero que hizo mi familia fue mostrarme a Juan Pablo. He aprendido tanto de él. Gracias a Dios por este momento INOLVIDABLE 🙌🏼❤️ Te quiero mucho @juanpablo2santos eres demasiado! 🤗

Margarita Álvarez Vásquez, nació en Barranquilla el 24 de mayo de 1988. Es hija de Gustavo Álvarez y Zandra Vásquez. Tiene dos hermanos, Andrea y Ricardo. Es Comunicadora Social y Periodista de la Universidad del Norte de Barranquilla.

Participó en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia 2011 en representación del departamento de Atlántico, celebrado en Cartagena de Indias, donde fue coronada la noche del 14 de noviembre de 2011, tras obtener la más alta calificación 9.6 en desfile en traje de gala.

Daniella Álvarez también participó en representación de Colombia para la sexagésima primera versión del concurso Miss Universo que se celebró el 19 de diciembre de 2012, en Las Vegas.

Desde julio del 2013 la periodista hizo parte del grupo de presentadoras de Estilo RCN, después de finalizar Estilo en agosto del 2016 fue presentadora de la W Radio de Caracol Radio, en el 2017 hizo parte del grupo de presentadores del noticiero CM& y recientemente en el año 2019 presentó el reality Desafío 2019: Súper Regiones de Caracol Televisión.