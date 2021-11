Cvirus.- Un comité asesor de la FDA de EEUU recomienda la pastilla antiviral de Merck para tratar el coronavirus

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Un comité asesor externo de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha dado este martes el visto bueno, aunque con escaso margen, a la pastilla antiviral de la farmacéutica Merck para tratar a enfermos de coronavirus.



El medicamento ha contado con trece votos a favor y diez en contra después de una reunión que se prolongó a lo largo de todo el día. Si bien la decisión no es vinculante, ésta podría allanar el camino para que la FDA apruebe su uso de emergencia en adultos, como ya ha pasado en Reino Unido.



En caso de que se dé luz verde a su distribución para tratar a aquellas personas que han contraído la enfermedad, la Administración del presidente, Joe Biden, ya cuenta con una reserva de unas 3,1 millones de unidades, informa la CBS.



Los primeros resultados anunciados por Merck reflejaban una caída de hasta un 50 por ciento en el riesgo de ser hospitalizado o de morir a causa del coronavirus en aquellas personas en situación de vulnerabilidad frente a la enfermedad, aunque posteriormente la multinacional sugirió que sería un descenso del 30 por ciento.



El medicamento estaría destino para adultos en situación de riesgo, no así para menores de edad o mujeres embarazadas, ha detallado la FDA, que por el momento no tiene previsto convocar una reunión para debatir el uso del otro antiviral comprado por la Administración Biden, el Paxlovid de Pfizer, ya que implicaría muchísimos menos riesgos.



Entre esos posibles riesgos de Merck, aunque "la probabilidad es muy baja", señala este panel asesor, está que el fármaco pueda derivar en nuevas mutaciones y a su vez en otras variantes, en especial en pacientes inmunodeprimidos que podrían albergar el virus de manera asintomática una vez finalizado el tratamiento.



"Incluso si la probabilidad es muy baja, una entra 10.000 o una entre 100.000, de que este medicamento derive en una mutación para el cual las vacunas que tenemos no son suficientes, esto sería catastrófico para el mundo entero", ha dicho el doctor James Hildreth, uno de los asesores de este comité.