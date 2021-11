Coronavirus.- México inoculará una tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus a mayores y profesores

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este martes que inoculará una tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus a mayores y profesores en medio de la incertidumbre mundial provocada por la nueva variante ómicron.



"Se van a reforzar en algunas vacunas que, de acuerdo a las investigaciones, necesitan ese refuerzo, pero no va a tardar mucho, tenemos vacunas para reforzar", ha asegurado en rueda de prensa matutina.



Asimismo, ha explicado que continúa con la vacunación para jóvenes, las autoridades sanitarias analizan la vacunación a niños y tiene contemplado distribuir dosis de refuerzo a adultos mayores.



"No tenemos escasez de vacunas, tenemos vacunas suficientes para una y hasta tres dosis, es un plan que tenemos y se está siguiendo de acuerdo con lo que se necesita, para no caer en desorden o en el caos", ha asegurado el presidente.



Respecto a la nueva variante ha criticado el mecanismo de dotación de vacunas COVAX, porque solo ha distribuido el 5 por ciento de las vacunas y el resto se ha logrado con las farmacéuticas privadas.



"No es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del mundo como suele pasar. Se creó el mecanismo COVAX para entregar vacunas que los países pobres contaran con vacunas y resulta que a día de hoy ese mecanismo ha distribuido el 5 por ciento de todas las vacunas aplicadas, es una vergüenza, el 95 por ciento son vacunas de los grandes laboratorios, de las grandes empresas", ha sentenciado.



Las autoridades sanitarias de México tienen registrados más de 3,8 millones de casos de COVID-19, entre ellos casi 294.000 víctimas mortales.