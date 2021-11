Con arte, México busca desincentivar el muro fronterizo y la división

La artista mexicana Ana Teresa Fernández baila tango con su asistente este lunes durante la ejecución de su obra "Silver Lines" (Líneas plateadas) que forma parte de la instalación "Drawn Together" (Pintar Juntos) en Miami Beach, Florida. EFE/Giorgio Viera

Miami, 29 nov (EFE).- Con un tango que recuerda que la frontera se baila entre dos, México y EE.UU., y unos retratos en homenaje a los padres de "soñadores" que se sacrifican para que sus hijos brillen en suelo estadounidense, el Consulado de México se une esta semana a la Semana de Arte de Miami.

Una pareja de bailarines de tango dio el inicio de la propuesta curatorial mexicana con una danza en la que la artista Ana Teresa Fernández llevaba una brocha eh uno de sus zapatos con la que iba pintando en la pared la división fronteriza a medida que bailaba sostenida por su pareja.

"Es una alegoría de que somos dos los que ponemos la línea, un balance de poder", explicó a Efe Guadalupe García, fundadora de The Ant Project, organización sin ánimo de lucro a cargo de la exhibición promovida por el Instituto Cultural de México (ICM).

El performance hace parte de la instalación "Drawn Together" (Pintar Juntos), que resalta el concepto del arte sin fronteras y el cuestionamiento de una división impuesta.

La muestra, incluida en la feria de arte "Untitled 2021", que se prolongará hasta el próximo sábado en Miami Beach, presenta además una serie de retratos de padres de "dreamers", los inmigrantes indocumentados llegados en la infancia, como un tributo de la "soñadora" mexicana Arleene Correa Valencia a los sacrificios que hicieron para traerlos al país.

ARTE PARA CONCIENTIZAR

Jonathan Auerbach, cónsul general mexicano en Miami, dijo a Efe que es sumamente relevante ejemplificar la importancia de la migración y lo que está sucediendo en la frontera a través del arte, especialmente en una feria de este calibre.

"Traer el tema de la inmigración en una forma cultural en un espacio como este permite de una manera general generar más consciencia", aseguró.

Auerbach subrayó que cualquier decisión a la que se tenga que llegar en temas fronterizos "tiene que ser común a las sociedades, entre los dos países, nos compete a todos, y las líneas se enmarcan entre nosotros mismos".

García, fundadora de The Ant Project, explicó que la idea es desincentivar la división, el muro fronterizo, la separación familiar a través del colectivo artístico de "La Granja de la Verdad" (Truth Farm Collective).

Son diferentes propuestas para "desempoderar la división", agregó.

Recordó que en 2019 este grupo había instalado en el muro "real" fronterizo unos sube y baja.

"El tema es construir puentes para conectar a los de los dos lados, darnos cuenta de que lo que afecta en un lado afecta en el otro, el balance", enfatizó.

La negación de la inmigración es una cuestión de deshumanización, de individualismo, "se les olvida que todos llegamos (a Estados Unidos) de alguna manera. Al menos que seas nativo americano, eres un inmigrante", agregó.

POR UNA SOLUCIÓN CONJUNTA

El cónsul aseguró que la muestra es un llamado a "entrar en el diálogo" y se mostró complacido que ambos gobiernos, "lo entienden perfectamente" y están trabajando en ello.

"Al final es una situación que nos compete a ambos lados y también a los otros países, los centroamericanos", expresó Auerbach.

"Es una solución, no una problemática conjunta, y esto tiene que entenderse desde las raíces, ¿por qué la gente está migrando?", se preguntó.

El diplomático hizo así un llamado a la "cooperación" para que puedan permanecer en sus países, "y al mismo tiempo entender la importancia de los migrantes en Estados Unidos".

Correa quiso destacar la idea cómo los padres han hecho brillar a sus hijos en Estados Unidos con 25 retratos, en los que los segundos están pintados sobre tela reflectante y los primeros no se ven.

Es una obra sobre "la visibilidad y la invisibilidad" de padres e hijos de indocumentados, porque muchas veces los primeros "tienen que hacerse invisibles para no ser deportados", agregó García.

La edición 2021 de "Untitled" se lleva a cabo en Miami Beach con más de 145 galerías contemporáneas internacionales. La feria conecta lo mejor del arte contemporáneo, eventos en vivo, actuaciones de artistas y otras activaciones para mantener cautivos a más de 40.000 asistentes durante la semana del Arte de Miami.