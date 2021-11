Colombia.- 'Iván Márquez' pide una "paz completa" y acusa al Gobierno de Colombia de violar los acuerdos

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El líder de la disidencia de las extintas FARC 'Segunda Marquetalia', Luciano Marín, alias 'Iván Márquez', ha trasladado su deseo de que el Gobierno de Colombia "se la juegue toda por la paz completa", a la par que ha criticado al presidente, Iván Duque, por violar los acuerdos de paz firmados entre el grupo y el Ejecutivo en 2016.



"Queremos un Gobierno que se la juegue toda por la paz completa, que retome las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional y abra un capítulo de diálogo con todas las disidencias y que hable también con las organizaciones sucesoras del paramilitarismo", ha aseverado 'Iván Márquez' en una entrevista para la televisión colombiana Canal 1.



Por otro lado, el guerrillero ha catalogado el acuerdo de paz de La Habana como "parte del más hermoso sueño de paz", pues considera que no hay "nada más elevado ni más justo que ponerle fin a una guerra par devolverle al pueblo el sagrado derecho a la paz".



Marín ha reconocido que para él "fue un honor" haber participado en las negociaciones de la resolución, aunque ha denunciado que el Gobierno de Duque "violó el principio de toda negociación que establece que los acuerdos son para cumplirlos".



"No solo los incumplió, sino que se creyó investido de potestades para modificar el texto firmado", ha lamentado 'Iván Márquez', quien ha reconocido la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como una de las bondades de los pactos de La Habana.



Con la puesta en marcha de este nuevo mecanismo, se permitió "superar" el derecho penal impuesto por el "enemigo" que, según el líder de 'Segunda Marquetalia', "obstruía el entendimiento" entre los guerrilleros y las autoridades.



Por otro lado, 'Iván Márquez' ha exigido a Duque que cese las "masacres" y, sobre todo, que pare de "pretender suavizarlas con eufemismos como 'asesinatos colectivos'".



Junto a las críticas al Gobierno y al presidente, el líder disidente ha afeado su posición y actuación al partido Comunes, integrado por exmiembros de las extintas FARC, quienes en algún tiempo fueron sus compañeros.



"Vemos muy poca actividad política y parlamentaria en ese partido (Comunes). Algunos de sus dirigentes más visibles parecía que actúan para demostrarle al Estado que ya no son lo que fueron, que su antigua ideología revolucionaria ya no es un problema", ha lamentado.



Finalmente, el guerrillero ha explicado que en agosto de 2019 decidió volver a las armas en parte por la "traición del Estado al acuerdo de paz" y que su objetivo es alcanzar "una paz con dignidad humana, democracia y soberanía" empleando las armas como "garantía del cumplimiento de los acuerdos".



Colombia celebró la semana pasada el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz, ratificado en 2016 en la capital cubana, aunque desde la desmovilización de la guerrilla se han seguido produciendo ataques contra sus antiguos integrantes.