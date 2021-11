Colombia.- Duque lamenta que EEUU sacara a las FARC de su lista negra: "Hubiéramos preferido otra decisión"

25-10-2021 El presidente de Colombia, Iván Duque POLITICA TWITTER PRESIDENCIA DE COLOMBIA



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha lamentado este martes que Estados Unidos haya tomado la decisión de sacar de su lista de organizaciones terroristas extranjeras a la disuelta guerrilla de las FARC, pues si bien lo "respeta" él hubiera preferido "otra decisión".



"Por supuesto, del lado nuestro, nosotros con esa información que nos ha dado Estados Unidos, la entendemos, la respetamos, hubiéramos preferido de pronto otra decisión, pero sabiendo eso hoy estamos concentrados en enfrentar estas disidencias", ha declarado Duque, según informa la revista colombiana 'Semana'.



Este martes Wahigton ha anunciado la salida de las FARC de su lista negra, días después de que cumplieran cinco años del acuerdo de paz que el Gobierno de Colombia del expresidente Juan Manuel Santos alcanzó con la ya desaparecida guerrillas. Aunque ha mantenido a las disidencias y a sus principales líderes.



No obstante, Duque ha matizado que la decisión de Washington no implica que las personas relacionados con la guerrilla o con el "partido FARC", en relación a la formación Comunes --legalmente constituida--, que tengan procesos judiciales abiertos en Estados Unidos vayan a estar exentos de responder ante ellos.



"Estados Unidos también ha dicho que no les otorgará visados a esas personas y también que todos las disidencias (...) seguirán en la lista de terroristas. Aquí lo importante no son tanto las listas, es seguir enfrentando a esas estructuras con todo el dinamismo y con toda la capacidad", ha enfatizado.



Las palabras de Duque contrastan con las utilizadas horas antes por el consejero presidencial, Emilio Archila, quien agradeció el "reconocimiento" que supone sacar a la ya desmovilizada guerrilla de aquella lista negra, que a través de los acuerdos de paz "ese antiguo grupo terrorista se disolvió, se desarmó y ya no está en capacidad de cometer actos terroristas".



Quienes sí han sido designadas como organización terrorista son las disidencias denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP) y la 'Segunda Marquetalia', quienes decidieron retomar las armas tras denunciar que el Gobierno estaba incumpliendo los acuerdos de La Habana.



En esa lista negra están algunos de los principales líderes de estas estructuras armadas, como Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', a quien Duque le ha deseado la suerte del recientemente detenido narcotraficante y otrora líder del Clan del Gofo, Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel'.



"La 'paz completa' a la que hace referencia se llegará capturando o dando de baja a miserables como él, no dándoles concesiones. Que quede claro, les espera el mismo camino de 'Otoniel'", ha respondido Duque a 'Iván Márquez' cuando éste ha pedido al Gobierno que retome el diálogo con los diferentes grupos armados.