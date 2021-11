Ciencia.-El mayor cometa observado estaba activo a una distancia récord

25-06-2021 Ilustración del cometa Bernardinelli-Bernstein POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NOIRLAB



Bernardinelli-Bernstein (BB), el cometa más grande jamás descubierto, estaba activo mucho antes de lo que se pensaba, según un nuevo estudio de astrónomos de la Universidad de Maryland (UMD).



Esto significa que el hielo dentro de él se está vaporizando y formando una envoltura de polvo y vapor conocida como coma. Solo se ha observado un cometa activo más lejos del sol, y era mucho más pequeño que el cometa BB.



El hallazgo ayudará a los astrónomos a determinar de qué está hecho BB y proporcionará información sobre las condiciones durante la formación de nuestro sistema solar. El hallazgo se ha publicado en The Planetary Science Journal.



"Estas observaciones están empujando las distancias para los cometas activos dramáticamente más allá de lo que conocíamos anteriormente", dijo Tony Farnham, científico investigador del Departamento de Astronomía de la UMD y autor principal del estudio.



Saber cuándo se activa un cometa es clave para comprender de qué está hecho. A menudo llamados "bolas de nieve sucias" o "bolas de tierra helada", los cometas son conglomerados de polvo y hielo que quedan de la formación del sistema solar. Cuando un cometa en órbita se acerca a su punto más cercano al sol, se calienta y los hielos comienzan a vaporizarse. La temperatura que debe tener para comenzar a vaporizarse depende del tipo de hielo que contenga (por ejemplo, agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono o algún otro compuesto congelado).



100 KILÓMETROS DE DIÁMETRO Y ESTÁ MÁS LEJOS DEL SOL QUE URANO



Los científicos descubrieron por primera vez el cometa BB en junio de 2021 utilizando datos del Dark Energy Survey, un esfuerzo internacional colaborativo para estudiar el cielo en el hemisferio sur. El estudio capturó el núcleo brillante del cometa, pero no tuvo una resolución lo suficientemente alta como para revelar la envoltura de polvo y vapor que se forma cuando el cometa se activa.



Con 100 km de diámetro, el cometa BB es el cometa más grande jamás descubierto y está más lejos del sol que el planeta Urano. La mayoría de los cometas están alrededor de 1 km aproximadamente y mucho más cerca del sol cuando se descubren. Cuando Farnham se enteró del descubrimiento, inmediatamente se preguntó si las imágenes del cometa BB habían sido capturadas por el Transient Exoplanet Survey Satellite (TESS), que observa un área del cielo durante 28 días a la vez. Pensó que los tiempos de exposición más largos de TESS podrían proporcionar más detalles.



Farnham y sus colegas combinaron miles de imágenes del cometa BB recolectadas por TESS desde 2018 hasta 2020. Al apilar las imágenes, Farnham pudo aumentar el contraste y obtener una vista más clara del cometa. Pero debido a que los cometas se mueven, tuvo que superponer las imágenes para que el cometa BB estuviera alineado con precisión en cada cuadro. Esa técnica eliminó las manchas errantes de disparos individuales mientras amplificaba la imagen del cometa, lo que permitió a los investigadores ver el brillo brumoso del polvo que rodeaba a BB, prueba de que BB estaba en coma y estaba activo.



Para asegurarse de que el coma no era solo un desenfoque causado por el apilamiento de imágenes, el equipo repitió esta técnica con imágenes de objetos inactivos del cinturón de Kuiper, que es una región mucho más alejada del sol que el cometa BB, donde los escombros helados de principios el sistema solar es abundante. Cuando esos objetos parecían nítidos, sin borrosidad, los investigadores confiaban en que el tenue resplandor alrededor del cometa BB era de hecho un coma activo.



El tamaño del cometa BB y su distancia del sol sugiere que el hielo que se vaporiza que forma la coma está dominado por el monóxido de carbono. Dado que el monóxido de carbono puede comenzar a vaporizarse cuando está hasta cinco veces más lejos del sol que el cometa BB cuando se descubrió, es probable que BB estuviera activo mucho antes de ser observado.



"Suponemos que el cometa BB probablemente estuvo activo incluso más lejos, pero simplemente no lo vimos antes de esto", dijo Farnham. "Lo que aún no sabemos es si hay algún punto de corte en el que podamos empezar a ver estas cosas almacenadas en frío antes de que se activen".



Según Farnham, la capacidad de observar procesos como la formación de un coma cometario más lejos que nunca abre una nueva y emocionante puerta para los astrónomos.



"Esto es solo el comienzo", dijo Farnham. "TESS está observando cosas que aún no se han descubierto, y esta es una especie de caso de prueba de lo que podremos encontrar. Tenemos el potencial de hacer esto mucho, una vez que se ve un cometa, retrocediendo en el tiempo en las imágenes y encontrarlas mientras están a mayor distancia del sol".