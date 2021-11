Bruselas insta a los países de la UE a hacer más pruebas ante la amenaza de ómicron

FOTO DE ARCHIVO: La comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, pronuncia un discurso sobre el papel de la UE en la lucha contra la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y cómo vacunar al mundo, en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el 24 de noviembre de 2021. Julien Warnand/Pool vía REUTERS/File Photo

Por Francesco Guarascio

BRUSELAS, 30 nov (Reuters) - El comisario de Sanidad de la Unión Europea ha instado a los Gobiernos a que redoblen sus esfuerzos para detectar las mutaciones del coronavirus, ya que algunos están rezagados, incluso cuando la nueva variante ómicron se está detectando en todo el bloque.

La variante encontrada por primera vez en el sur de África se ha identificado ahora en varios países europeos, pero es difícil seguir su propagación ya que varios países no llevan a cabo una secuenciación suficiente del genoma de las muestras positivas.

"Algunos Estados miembros van muy retrasados en esta dimensión crucial", dijo Stella Kyriakides en una carta vista por Reuters dirigida a los ministros de Sanidad de los 27 países de la UE.

La secuenciación genómica descifra los genes del genoma del SRAS-CoV-2 para indicar a los científicos qué variante puede estar presente, lo que les permite vigilar las mutaciones y conocer mejor el virus.

Kyriakides no nombró a los rezagados, pero los datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) muestran que en la primera mitad de noviembre siete países de la UE no secuenciaron a un nivel suficiente. Se trata de Finlandia, Grecia, República Checa, Eslovenia, Chipre, Lituania e Irlanda.

Bélgica, el primer país europeo en detectar la variante ómicron, identificó el caso secuenciando solo el 3% de las pruebas positivas, y tiene una capacidad de alrededor del 10%, en línea con muchos otros estados de la UE, dijo a Reuters el virólogo que detectó la variante allí, Marc Van Ranst.

En la carta del 29 de noviembre, Kyriakides instó a los ministros a vacunar más rápidamente y a ofrecer refuerzos con urgencia.

"Ya nos enfrentamos a un invierno difícil debido a la alta transmisibilidad de la variante delta (..) ahora podemos experimentar presiones adicionales o más graves debido a la aparición de la variante ómicron", escribió.

ANALIZAD LAS AGUAS RESIDUALES

Kyriakides también animó a las autoridades nacionales a realizar pruebas a un mayor número de personas, tanto con pruebas moleculares como rápidas. Las pruebas identifican a los individuos infectados y son también el primer paso antes de la secuenciación.

"El seguimiento de las aguas residuales también ha demostrado ser una herramienta eficaz que proporciona información clave, y debe aprovecharse en el esfuerzo de diagnóstico", añadió.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que las pruebas disponibles son capaces de detectar a los individuos infectados con cualquier variante, incluida la ómicron. Sin embargo, hasta ahora sólo ha recomendado la prueba TaqPath producida por la empresa estadounidense Thermo Fisher como sustituto.

Esa prueba puede identificar la mutación que suele estar vinculada a ómicron, lo que se denomina abandono del gen S o fallo de la diana del gen S. Ello permite seleccionar un número limitado de muestras para su secuenciación, que sigue siendo necesaria para determinar si se trata de ómicron, ya que el abandono del gen S se da también en otras variantes.

El laboratorio belga que detectó la variante ómicron utilizó una máquina de análisis de Thermo Fisher, pero no está claro lo extendido que está su uso en Europa. La empresa no quiso decir cuántas pruebas había vendido y a cuántos países de Europa, citando su política de no revelar los datos de los clientes.

(Reporte de Francesco Guarascio @fraguarascio; edición de Andrew Cawthorne, traducido por José Muñoz en la redacción de Gdansk)