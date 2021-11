Birmania detiene a 228 rohinyás tras apresar el barco en que viajaban

Las autoridades de Birmania (Myanmar) mantienen detenidos este miércoles a 228 miembros de la oprimida minoría rohinyá después de apresar el barco en el que viajaban cerca de las aguas de Sittwe, en el noroeste del país, informó hoy la prensa oficial. EFE/ Str

Bangkok, 20 nov (EFE).- Las autoridades de Birmania (Myanmar) mantienen detenidos este miércoles a 228 miembros de la oprimida minoría rohinyá después de apresar el barco en el que viajaban cerca de las aguas de Sittwe, en el noroeste del país, informó hoy la prensa oficial.

Según el periódico Global New Light of Myanmar en "el barco sospechoso" por posible tráfico de personas viajaban 70 hombres, 125 mujeres y 33 niños, que fueron arrestados junto a cinco tripulantes birmanos y entregados a la Policía.

La imagen publicada por el periódico oficial del régimen militar mostraba a los pasajeros apiñados en la embarcación motorizada, de 18 metros de eslora y 4,5 metros de manga.

La inmensa mayoría de los rohinyás son apátridas a los que el Gobierno arrebató la ciudadanía a principios de los noventa y ha sometido durante decenios a un régimen de discriminación por considerarlos inmigrantes ilegales de Bangladés, a pesar llevar generaciones viviendo en el país.

Puesto que carecen de ciudadanía y de documentos, los rohinyás no pueden desplazarse libremente por su propio país y son detenidos por la policía y procesados judicialmente cuando tratan de hacerlo.

Las autoridades birmanas niegan la discriminación y no los consideran como una minoría étnica, sino como inmigrantes de Asia meridional, aunque llevan siglos en el país.

En agosto de 2017, el Ejército birmano lanzó una campaña militar contra los rohinyás en el norte de Rakáin (Arakan), tras varios ataques de insurgentes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) contra puestos policiales y militares.

El brutal operativo militar, que provocó acusaciones de "genocidio intencionado" por parte de Naciones Unidas, provocó el éxodo de unos 725.000 rohinyás a la vecina Bangladesh, donde continúan hacinados en el mayor campo de refugiados del mundo.

A la dramática situación de los rohinyá en Birnania desde hace décadas se une la profunda crisis política, económica y social en la que se ha sumido el país desde que el Ejército tomó el poder por un golpe de Estado el pasado 1 de febrero.