Baloncesto/NBA.- Los Pelicans de Willy Hernangómez conquistan la casa de Ibaka

27-11-2021



El 'triple-doble' de Doncic no basta para tumbar a los 'Cavs' de Ricky Rubio



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



New Orleans Pelicans, con una espectacular actuación del lituano Jonas Valanciunas, se adjudicaron el duelo con Los Angeles Clippers (104-123) en el choque de españoles entre Willy Hernangómez y Serge Ibaka, en una jornada NBA en la que el 'triple-doble' del esloveno Luka Doncic no bastó a Dallas Mavericks para doblegar a los Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio (96-114).



Los de Luisiana (6-17), penúltimos del Oeste, dejaron atrás la derrota ante Utah Jazz para brillar en el Staples Center de la mano de Valanciunas, que guio a los suyos con un espectacular 'doble-doble' de 39 puntos y 15 rebotes. El pívot madrileño Willy Hernangómez también contribuyó al triunfo con 9 puntos y 6 rebotes en un cuarto de hora de participación.



Mientras, el ala-pívot Serge Ibaka se destacó como el tercer máximo anotador de los angelinos, solo por detrás de Paul George (27) y de Reggie Jackson (19); el hispano-congoleño firmó 13 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia en casi 26 minutos sobre la pista. Los Clippers (11-10) encajan su tercera derrota en cuatro partidos, pero siguen sextos en la Conferencia Oeste.



Por su parte, en el American Airlines Center, los 'Cavs', de la mano de Jarrett Allen (28), Lauri Markkanen (24) y Darius Garland (18), sellaron su segunda victoria consecutiva ante unos Mavericks a los que no les bastó el 'triple-doble' de Luka Doncic -25 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias-.



El base español Ricky Rubio, que inició la contienda desde el banquillo, disfrutó de 28 minutos en la cancha en los que anotó 7 puntos, capturó 7 rebotes, ofreció 6 asistencias y recuperó un balón. Aun así, Cleveland (11-10) continúa fuera de los puestos de 'Playoff' en la Conferencia Este.



--ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.



SERGE IBAKA: 13 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia.



WILLY HERNANGÓMEZ: 9 puntos y 6 rebotes.



RICKY RUBIO: 7 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 1 robo.