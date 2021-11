¡Atención con la higiene al recalentar el arroz!

ARCHIVO - El exceso de arroz preparado para una comida debe guardarse de inmediato en la nevera y consumirse a más tardar al día siguiente. Foto: Christin Klose/dpa

A cualquiera le pasa que prepara arroz de más y quiere aprovecharlo al día siguiente para hacer una tortilla o alguna otra receta que lo saque del paso. Sin embargo, es fundamental prestar atención a las cuestiones higiénicas antes de recalentarlo, porque el arroz contiene casi siempre bacterias formadoras de esporas del tipo Bacillus cereus. "Las esporas de estas bacterias no mueren con el calor, y puede ser que al conservar el alimento se generen nuevas bacterias que desarrollen sustancias nocivas", dice la experta en bromatología Susanne Moritz, en Alemania. Se trata de un tipo de bacterias que se reproducen muy rápidamente cuando el arroz se enfría de manera lenta a temperatura ambiente o si se lo mantiene tibio a temperatura media. Las toxinas de esas bacterias pueden derivar en vómitos y diarrea. Sin embargo, no es necesario arrojar todo a la bolsa de residuos. Los restos de un plato con arroz pueden ser conservados, siempre y cuando se tomen ciertas medidas de precaución: lo importante es que el arroz se enfríe rápidamente en la nevera, o bien que se lo mantenga caliente a una temperatura superior a los 65 grados. De ese modo se evita que crezcan las bacterias o se desarrollen las esporas. No obstante, aún en esos casos, los restos de arroz deberían ser consumidos en el lapso de un día. dpa