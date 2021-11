AMP.- Bielorrusia.- El Parlamento de Polonia aprueba una ley de protección fronteriza en plena crisis migratoria

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Parlamento de Polonia ha aprobado este martes una ley que permitirá limitar temporalmente el acceso a las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE) con Bielorrusia, Rusia y Ucrania, en plena crisis migratoria en la región.



La ley, propuesta por el gobernante partido Ley y Justicia (PiS), ha salido adelante con el apoyo de la mayoría de los legisladores polacos, mientras algunos miembros de la oposición habían criticado la normativa aduciendo que el PiS buscaba denegar a los periodistas el acceso a la frontera con el objetivo de evitar una cobertura mediática negativa de la situación, informa la agencia DPA.



A principios de septiembre, el Gobierno polaco declaró el estado de emergencia en el tramo de su frontera con Bielorrusia, lo que provocó que civiles, periodistas y organizaciones de ayuda humanitaria vieran su acceso a la zona prohibido. Por ello, las informaciones de las fuerzas de seguridad polacas sobre la tensión en la frontera y los enfrentamientos con los migrantes no pueden ser verificadas de forma independiente.



Originalmente, el estado de emergencia iba a expirar en la medianoche de este domingo y no podía extenderse de forma legal según la Constitución polaca.



Bajo la normativa aprobada este martes, que tiene que firmar el presidente polaco, Andrzej Duda, el Ministerio del Interior podrá limitar el acceso a la frontera en caso de que se produzca una situación de emergencia. La cartera también puede decidir exactamente en qué área se aplica el mecanismo. Asimismo, el comando local de la Guardia Fronteriza también tendrá poder para contemplar excepciones individuales a la prohibición de acceso.



OTRO INTENTO DE CRUZAR LA FRONTERA



La Guardia Fronteriza de Polonia ha alertado este martes de que al menos 134 migrantes han intentado cruzar la frontera desde Bielorrusia en la última jornada, si bien ha acusado a varios de ellos de actuar de forma "agresiva".



Así, los guardias han señalado que un grupo de migrantes han lanzado piedras y petardos contra los agentes polacos cerca de la ciudad de Szudzialowo, en la frontera, según han indicado en un mensaje difundido a través de la cuenta de Twitter de la Guardia Fronteriza.



Por otra parte, las autoridades han informado de que el vuelo programado para esta jornada y en el que se iban a repatriar migrantes iraquíes ha sido suspendido. El vuelo, operado por la compañía Iraqi Airways, iba a despegar poco después del mediodía con destino Erbil, en el norte de Irak, según ha confirmado el Aeropuerto de Minsk, que no ha detallado los motivos de la cancelación.



Cientos de migrantes que se encontraban en la frontera entre los dos países han sido repatriados a lo largo del fin de semana. El viceministro de Exteriores polaco, Marcin Przydacz, ha indicado que la Embajada de Irak en Rusia ha comenzado a organizar estas repatriaciones.



Sin embargo, ha matizado que no podrá hablar del final de la crisis "hasta que haya acabado verdaderamente". El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, sigue negando su implicación en el aumento del flujo migratorio hacia las fronteras exteriores de la Unión Europea y a pesar de las repetidas acusaciones desde Bruselas.



Este mismo martes, el mandatario ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, con el que ha abordado la cuestión, según informaciones de la agencia de noticias BelTA.



Ambos han abordado la situación en los dos países y han puesto sobre la mesa una hoja de ruta para la realización de trabajos conjuntos y la planificación de nuevas reuniones.