Tamara Falcó, tarde de complicidad y risas con Íñigo Onieva y Ana Boyer en el tenis

28-11-2021 Tamara Falcó, Ana Boyer e Íñigo Onieva no se perdieron el partido de Feliciano López en el Madrid Arena



MADRID, 29 (CHANCE)



Apasionados del tenis, Tamara Falcó e Íñigo Onieva no han querido perderse el partido que ha enfrentado en el Madrid Arena a Feliciano López contra Andrey Rublev, que se saldó con una incontestable e inesperada victoria del español que, sin embargo, no sirvió para impedir la eliminación de España en la Copa Davis frente a Rusia.



De lo más atentos al juego y celebrando felices cada punto de Feli - con el que mantienen una gran relación - la marquesa de Griñón y su novio compartieron risas y confidencias con Ana Boyer, que prefirió seguir el partido con su hermana y su 'cuñado' en lugar de con su marido, Fernando Verdasco, que muy elegante acorde a su flamante puesto de director de la Davis Cup by Rakuten Finals 2021 presenció el partido separado en esta ocasión de su familia.



De lo más sonrientes y sin dejar de charlar en ningún momento ante la atenta mirada de un divertido Íñigo, las hijas de Isabel Preysler demostraron la especial relación que las une, aprovechando para pasar el máximo tiempo juntas ahora que Ana está disfrutando de una temporada en casa gracias a los compromisos deportivos de Verdasco en Madrid.



Entre rumores de boda que se han acrecentado a raíz de su espectacular aparición en su 40 cumpleaños del brazo de su flamante novio, Tamara presumió de su amor por Íñigo por duplicado. Y es que además de tenerle al lado e intercambiar gestos y miradas cariñosas durante todo el partido, la socialité lleva una foto tamaño carnet de su novio en el móvil, como pudimos apreciar mientras retrataba con su teléfono todo lo que ocurría durante el partido de Feliciano. Un detalle de lo más significativo que deja entrever el gran momento que atraviesa su relación.