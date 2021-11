Rey Felipe.- Aragonès y Colau no participan en el besamanos al Rey en el acto de Foment en Barcelona

29-11-2021 La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; el Rey Felipe VI; y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre en el acto de celebración del 250 aniversario de Foment del Treball.. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, no han participado en el besamanos al Rey Felipe VI en el acto de Foment del Treball de entrega de las Medallas Conmemorativas del 250 aniversario de la patronal catalana y de los XIV Premios Carles Ferrer Salat, que se celebra este lunes por la noche en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS



BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, no han participado en el besamanos al Rey Felipe VI en el acto de Foment del Treball de entrega de las Medallas Conmemorativas del 250 aniversario de la patronal catalana y de los XIV Premios Carles Ferrer Salat, que se celebra este lunes por la noche en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).



El Rey ha llegado al MNAC sobre las 19.30 horas y, acompañado por el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha sido recibido por los ministros Raquel Sánchez y José Luis Escrivá; los presidentes de Comunitat Valenciana y Aragón, Ximo Puig y Javier Lambán; la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera; la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, y el líder del PSC en el Parlament y jefe de la oposición, Salvador Illa, y después lo han recibido varios empresarios.



Pese a que Aragonès y Colau asisten a los actos que consideran relevantes independientemente de si está o no el monarca, es habitual que no participen en el besamanos al Rey.