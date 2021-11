Retirarán las nuevas medidas si ómicron "no es más peligrosa" que la variante delta

Sajid Javid, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/NEIL HALL

Londres, 29 nov (EFE).- El ministro de Sanidad del Reino Unido, Sajid Javid, afirmó este lunes que no mantendrá las medidas reforzadas contra la pandemia si la nueva variante ómicron resulta ser "no más peligrosa que la delta".

En una comparecencia ante la Cámara de los Comunes, Javid indicó que medidas como la obligatoriedad de llevar mascarilla en interiores y que todos los viajeros se sometan a una prueba PCR al llegar al Reino Unido no estarán en vigor "ni un día más de lo necesario".

El ministro de Sanidad informó de que se han confirmado hasta ahora once casos de la nueva variante en el Reino Unido -cinco en Inglaterra y seis en Escocia-, y anticipó que las detecciones "aumentarán en los próximos días".

El ministro de Sanidad señaló que hay "una posibilidad razonable de que las actuales vacunas se vean impactadas" por la expansión de la ómicron.

También afirmó que hay "indicaciones" de que podría "extenderse rápidamente" y "podría tener un impacto en la efectividad de uno de nuestros principales tratamientos para la covid-19, Ronapreve".

A partir de la próxima madrugada, Inglaterra reintroducirá el uso obligatorio de las mascarillas en interiores, una norma que había relajado en julio, y pedirá a todos los viajeros mantenerse aislados hasta que reciban un resultado negativo en una prueba PCR realizada a los dos días de su llegada.

El Gobierno británico también ha decidido extender la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a todos los adultos mayores de 18 años, que podrán pedir esa inyección tres meses después de haber recibido la segunda.