Ranking Spotify en España : Top 10 de las canciones con más reproducciones de hoy lunes, 29 de noviembre

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de las canciones más escuchadas en España, usa las herramientas que te da esta plataforma de streaming.

Spotify posee una lista con lo mejor de su oferta, donde se ordenan según la predilección de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real.

Seguro que muchas de ellas ya están en tus favoritas, pero habrá otras que te podrán interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estos son los 10 títulos más buscados:

1. LA FAMA (with The Weeknd)

Cosechar éxitos es sinónimo de ROSALÍA. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «LA FAMA (with The Weeknd)», debute en la primera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 425.571 reproducciones de primera entrada?

2. Mon Amour - Remix

«Mon Amour - Remix» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la segunda posición, con 364.423 reproducciones.

3. Ateo

El sencillo más reciente de C. Tangana y Nathy Peluso ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Ateo» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 355.729 más de reproducciones.

4. Salimo de Noche

Lo más nuevo de Tiago PZK y Trueno, «Salimo de Noche», entra directamente al cuarto lugar de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 340.108 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

5. Experimento

«Experimento» de Myke Towers es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 329.771 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. DANCE CRIP

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Trueno. Quizás por esto es que «DANCE CRIP» debuta en el ranking directamente en el sexto lugar, pues alcanzó un total de 311.746 reproducciones.

7. Tacones Rojos

«Tacones Rojos», interpretado por Sebastian Yatra, ocupa el séptimo lugar de la lista, tras lograr 306.021 reproducciones.

8. Nostálgico

«Nostálgico» de Rvssian, Rauw Alejandro y Chris Brown se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 304.590 reproducciones, motivo por el cual continúa en la octava posición.

9. Una Vaina Loca

Tras acumular 299.154 reproducciones, «Una Vaina Loca» de Fuego, Manuel Turizo y Duki se mantiene en noveno lugar.

10. Ley Seca

«Ley Seca» de Jhay Cortez y Anuel AA se vende como pan caliente. Ya lleva 274.666 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 10.

Spotify se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta musical. ¿Qué temas serán los preferidos por el público español en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.