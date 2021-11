Ranking Apple en Uruguay : Top 10 de los 10 pódcast más populares de hoy lunes, 29 de noviembre

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de los pódcast más escuchados en Uruguay, usa las herramientas que te da esta plataforma de streaming.

Apple posee una lista con lo mejor de su oferta, donde se ordenan según la predilección de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real.

Seguro que muchos de ellos ya están en tus favoritos, pero habrá otros que te podrán interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estos son los 10 pódcast más buscados:

1. Love is a Crime

It’s one of the wildest scandals in Hollywood history: In 1951, major Hollywood producer Walter Wanger (Jon Hamm) went to prison for shooting an agent who he suspected was having an affair with Joan Bennett (Zooey Deschanel), Wanger’s actress wife. When the dust settled, Wanger was accepted back into Hollywood’s inner circle with open arms, while a puritan panic virtually ended Bennett’s career in movies and her family would never be the same. How did Joan — the youngest member of one of America’s most famous acting families, and one of the key femme fatales of 1940s film noir — end up a..

2. The Chernobyl Podcast

The official podcast of the miniseries Chernobyl, from HBO and Sky. Join host Peter Sagal (NPR’s “Wait Wait..Don't Tell Me!”) and series creator, writer and executive producer Craig Mazin after each episode as they discuss the true stories that shaped the scenes, themes and characters. Chernobyl airs Mondays at 9 PM on HBO and Tuesdays at 9 PM on Sky Atlantic. The Chernobyl Podcast is also available to stream on HBO NOW and HBO GO starting Monday, May 6 at 10 PM.

3. ConchaPodcast

Un espacio de diálogo para el femenino. #Conchapodcast es un podcast independiente y autogestionado por @oujima @ladalia y @laupassa

4. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

5. Jardín Secreto

Mi nombre es Ale Modarelli, soy fan de la naturaleza y los libros, trabajo con astrología de varios sistemas y otras herramientas de consciencia. En este podcast te invito a cuestionarte lo establecido, hacerte preguntas, abrazar tus profundidades y conocer un poco del ritmo cielo-tierra que nos guía. Podés conocer más de mi trabajo y solicitar sesiones o aprender conmigo en alemodarelli.com O seguirme en redes sociales para estar en contacto Instagram: @ale.modarelli Telegram: https://t.me/alemodarelli Twitter: @modarelliale

6. Y, ¿qué te llevas?

"Y, qué te llevas?" nace por nuestras ganas de querer romper estigmas, crear un espacio seguro para hablar de ellos, normalizarlos y hablar sobre la salud mental.

7. Sabiduría Psicodélica

En este portal psicodélico Yannina Thomassiny nos cuenta lo que ha aprendido de la vida a través del uso de plantas sagradas y experiencias multidimensionales.

8. Blitzkrieg Pop: Historias de la Segunda Guerra Mundial

Blitzkrieg Pop: Historias de la Segunda Guerra Mundial. Un podcast para conocer el conflicto bélico que definió una era.Conducción: Juanchi HounieProducción: Juanchi Hounie, Alvin LarrosaEdición: Alvin Larrosa

9. Tu éxito es inevitable con Maïté Issa

Maïté Issa es Coach Experta en Manifestación y Mentalidad de Abundancia. Es emprendedora de 7 cifras y ayuda a miles de mujeres en más de 30 países a manifestar lo que un día pensaban imposible. La puedes encontrar en medios como Vogue, ¡Hola!, la Televisión Española o Mujer Hoy, entre otros. Es creadora del Podcast Tu Éxito es Inevitable, el Podcast #1 sobre Manifestación en habla hispana con más de 500.000 escuchas. Creó también la Comunidad Online Manifestadoras Expertas y el programa online Manifiéstalo, en el que enseña un paso a paso simple para que cada mujer pueda crear su..

10. Bruja Moderna: El Podcast

Un manual de magia en tus oídos para que puedas poner manos a la obra, narrado en primera persona por Dalia F. Walker. Un podcast original de Monoblock y FE. Una producción de Posta.

Apple se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta. ¿Qué temas serán los preferidos por el público uruguayo en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.