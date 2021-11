París pide a Londres que cambie sus reglas de asilo por la crisis migratoria

Un grupo de migrantes se calentaba en un campamento en Calais, Francia, el pasado sábado. EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

París, 29 nov (EFE).- Francia querría que el Reino Unido cambiara sus reglas para solicitar asilo, ya que considera que la obligación de hacerlo desde el suelo británico es una incitación para que los migrantes atraviesen de forma irregular el Canal de la Mancha, con el riesgo de que haya nuevos dramas en el mar.

"El Reino Unido debe abrir un acceso legal de inmigración", señaló este lunes el ministro francés de Interior, Gérald Darmanin.

Darmanin en una entrevista al canal BFMTV volvió a responsabilizar el mercado de trabajo británico, que es muy permisivo con las personas sin papeles, de constituir un efecto llamada para los migrantes que se arriesgan a cruzar el Canal de la Mancha.

Darmanin mostró su disposición a "discutir" con su homóloga británica, Priti Patel, a la que había revocado la invitación para participar ayer en Calais en una reunión con otros ministros europeos sobre la crisis de migrantes tras la muerte el miércoles pasado de 27 de ellos al naufragar el bote en el que intentaban llegar a las costas inglesas.

Pero "a condición de que tengamos una relación normal", algo que no ha ocurrido en los últimos tiempos, ya que "los discursos privados" que mantienen con los responsables británicos "no son siempre conformes con los discursos públicos".

El ministro francés se refirió en concreto a la carta dirigida a Emmanuel Macron, que el primer ministro británico, Boris Johnson, publicó en redes sociales sin habérsela comunicado previamente al presidente francés, y en la que pedía a Francia que aceptara la devolución de todos los sin papeles que llegasen irregularmente a las costas inglesas.

Esta mañana, el ministro francés de Interior fue convocado por Macron para participar en un Consejo de Defensa en el que se debía abordar el problema de la inmigración que enfrenta París con Londres.

Darmanin hizo hincapié en que mientras Francia ha recibido en lo que llevamos de año 150.000 demandas de asilo, el Reino Unido únicamente ha recibido 30.000. También dijo que muchos migrantes que tienen intención de cruzar de forma clandestina el Canal de la Mancha no quieren solicitar asilo en Francia.

Según sus propias cifras, el 60 % de los que se lanzan al mar para esa travesía son susceptibles de obtener asilo en el Reino Unido, pero el problema es que esa solicitud únicamente la pueden formalizar si están en suelo británico y por eso su interés por llegar, aun corriendo peligros.

De ahí la petición francesa para que Londres reforme las reglas de solicitud de asilo.

El ministro francés contó que su país ha realojado a 12.000 migrantes que llegaron a la región de Calais y Dunkerque para tratar de atravesar el Canal de la Mancha en diferentes estructuras por toda Francia y que ha propuesto albergue a otros, que se niegan a aceptarlo porque en realidad lo que quieren es ir al Reino Unido. De ahí su insistencia para que los británicos "cambien su legislación".

Darmanin se mostró contrario a la idea de instalar oficinas para recoger las demandas de asilo británico en la costa norte francesa porque eso atraería todavía más a los migrantes allí.

Contó que actualmente hay unas 2.000 de esas personas en esa zona a la espera de embarcarse clandestinamente y consideró que en parte eso se explica porque en el Reino Unido no necesitan tener los papeles en regla para poder trabajar.