Miles de personas ingresan a La Paz con la "marcha por la patria"

Miembros de movimientos sociales y autoridades del gobierno participan en la "marcha por la patria", a su llegada a La Paz. EFE/Martin Alipaz

La Paz, 29 nov (EFE).- La multitudinaria "marcha por la patria" encabezada por el presidente de Bolivia, Luis Arce; el exmandatario Evo Morales, demás autoridades y sectores oficialistas llegó este lunes a La Paz tras recorrer más de 188 kilómetros durante siete días, para "defender" la democracia y "respaldar" al Gobierno.

Como lo anticipó el propio Morales, la marcha "reventó" La Paz. En medio de un ambiente festivo, con música y arengas, miles de personas atravesaron la ciudad, sede del Gobierno y el Parlamento, y coparon la emblemática Plaza San Francisco, en el centro paceño, y sus alrededores y donde ya estaba otro grupo grande de afines al oficialismo.

"Si a mí me han hecho golpe, a Lucho no le van a hacer", dijo Morales a los medios durante la marcha momentos antes de llegar a La Paz.

El también líder del Movimiento al Socialismo (MAS) destacó el ambiente festivo y "pacífico" de la marcha y añadió "estamos unidos para defender la patria".

La movilización, que partió el pasado martes desde el municipio de Caracollo en el departamento de Oruro, retomó este lunes desde primeras horas el último tramo desde la ciudad de El Alto hasta donde llegaron el presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

Tanto Arce como Choquehuanca, los presidentes del Senado, Andrónico Rodríguez, y de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, participaron en el arranque de la marcha el día 23 y a lo largo de los siete días se han unido en algunos puntos.

"El pueblo quiere tranquilidad, quiere paz, quiere que se respete la democracia y el voto emitido en las urnas, y esta es una llamada de atención a la derecha que con el pueblo no se juega", dijo Arce antes de agradecer nuevamente el multitudinario apoyo a su gestión.

Los sectores oficialistas prevén realizar un mitin en San Francisco una vez que lleguen todos los movilizados al lugar.

El centro de la ciudad de La Paz amaneció con banderas blancas colgadas en los postes de luz en la zona centro ante los llamados del alcalde opositor de La Paz, Iván Arias, quien instó a los paceños y a los marchistas a evitar confrontaciones y no causar daños a edificaciones y calles.

"La Paz amanece en paz. Nuestra ciudad es el centro de las marchas y recibe en paz a los marchistas. No destruyan el ornato público. Cuidemos el bien común. Como paceños no nos prestemos a la provocación. #LaPazEnPaz #PorElBienComún", escribió Arias en su cuenta de Twitter.

La marcha fue convocada por Morales y el MAS como una respuesta al paro de nueve días que encabezaron hace dos semanas comités cívicos y otros sectores en contra de una polémica ley que finalmente fue abrogada por decisión presidencial.

El oficialismo señaló que con el paro se buscó consolidar un "segundo golpe de Estado" como, según afirman, pasó en la crisis de 2019.