Miles de migrantes exigen con bloqueos regularizar su estancia en México

Cientos de migrantes centroamericanos descansan hoy, en el municipio de Huehuetán, estado de Chiapas (México). EFE/Juan Manuel Blanco

Tapachula (México), 29 nov (EFE).- Unos 3.000 migrantes partieron en grupo este lunes desde la ciudad de Tapachula, en el sureste de México, y tras avanzar varios kilómetros bloquearon las carreteras para pedir al Instituto Nacional de Migración (INM) que regularicen su estancia en el país.

El bloqueo se dio en tres puntos de carretera cercanos a Huehuetán y a Huixtla, a unos 25 kilómetros y 40 kilómetros, respectivamente, de Tapachula, un municipio de Chiapas y fronterizo con Guatemala.

El primer cierre vial se encuentra a la altura de Chamulapa (perteneciente a Huehuetán), donde los migrantes -en su mayoría haitianos pero también muchos centroamericanos- han cerrado de manera total ambos carriles.

El segundo bloqueo también está a la altura de Huehuetán, y el tercero a la altura de Cruz de Oro, municipio de Huixtla.

Fue alrededor de las 7.00 hora local (13.00 GMT) que llegaron los extranjeros de manera masiva a estos tres puntos para impedir la circulación al transporte de carga y al servicio de transporte público.

Los migrantes mantienen varados a miles de camiones de carga pesada en ambos sentidos de la carretera.

Jan, un migrante de Haití, señaló que cuando estaban en Tapachula estuvieron sufriendo mucho y pidió al Gobierno documentos que acrediten su estancia legal en el país.

"Estamos bloqueando (las vías) porque estamos pidiendo la ayuda de todas las autoridades", indicó.

Max, otro haitiano, denunció que pese a que llevaban varias horas de bloqueo las autoridades todavía no se habían acercado.

"Tenemos a muchas personas con hambre, niños y mujeres que ya no pueden caminar", lamentó.

No obstante, en algunos puntos como Chamulapa fueron atendidos por autoridades estatales.

EL INM CONTINÚA CON SUS ACCIONES

Dos caravanas de migrantes, de las tres que partieron hace dos días de la ciudad de Tapachula, se desintegraron este domingo luego de que los migrantes, en su mayoria haitianos, se entregaran a las autoridades mexicanas a cambio de regular su estancia.

Este lunes, varios centenares de ellos también se montaron en autobuses del INM desde el estadio de Tapachula que ahora se ha reconvertido en centro de atención a migrantes y con tal de ser trasladados a varios puntos del país.

Mientras que en uno de los bloqueos, el que está más cerca de Huehuetán, llegaron cinco autobuses, si bien todavía no han arrancado los traslados oficiales.

Mientras, este lunes continuó avanzando, aunque cada vez a paso más lento y cansado, la caravana migrante que salió hace más de un mes de Tapachula y ahora se encuentra en el oriental estado de Veracruz.

Se estima que continúan en este contingente unas 300 personas.

OLA MIGRATORIA

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) "encontró" más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

Los migrantes se han puesto de nuevo en marcha después de que en los primeros días de septiembre las autoridades mexicanas frustraran el avance de cuatro caravanas que partieron precisamente desde Tapachula.

México ha detectado más de 190.000 inmigrantes indocumentados de enero a septiembre, cerca del triple que en 2020, además de haber deportado a casi 74.300, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.