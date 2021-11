Miami celebra 100 años de Chanel Nº 5 con una instalación a gran escala

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 29 nov (EFE).- La artista británica Es Devlin creó en medio de Miami un bosque ficticio con más de 1.000 plantas naturales y un laberinto escultórico que se asemeja al logotipo de Chanel para celebrar los 100 años del icónico perfume número 5 de la marca francesa.

"Five Echoes", la obra que Devlin hizo para Chanel, es una experiencia multisensorial de luz, color y sonido en mitad del Design District, como se conoce el barrio donde se concentran las marcas de lujo en Miami y donde el 2 de diciembre la firma creada por Coco Chanel abrirá su nueva tienda en esta ciudad.

Devlin se inspiró para esta obra totalmente reciclable en los bosques que rodean la Abadía de Aubazine, en donde la célebre diseñadora francesa vivió desde los 12 a los 18 años.

La presentación a la prensa de "Five Echoes" este lunes atrajo también a "influencers" de la moda y a algunos de sus seguidores que no pararon de tomarse "selfies" en la estructura laberíntica de un blanco refulgente situada en el centro del bosque.

El recorrido se hace acompañado por una banda sonora con los ruidos de un bosque real, música y el recitado en francés de palabras y poemas.

Quien lo desee, puede contemplar antes del recorrido en tabletas y con auriculares inalámbricos un video en el que Es Devlin explica la obra creada para festejar que en 1921 nació Chanel Nº 5, el perfume más icónico del mundo, del que la actriz Marilyn Monroe decía que era lo único que se ponía para dormir y al que Andy Warhol convirtió en un objeto "pop".

"Si las obras de arte pueden ayudarnos a vernos a nosotros mismos como parte de la biosfera y fusionados simbióticamente con ella, si podemos comenzar a ver a las plantas y los animales como protagonistas iguales a nosotros en la vida, creo que tenemos una mejor oportunidad de realizar los cambios fundamentales de comportamiento que son necesarios no solo para evitar caos climático, sino también para vivir de una manera más justa, equitativa y alegre", dice Devlin en el video.

UNA OBRA DE ARTE SOSTENIBLE

En el corazón de la instalación hay una síntesis de sonido y luz que fue desarrollada por Devlin en estrecha colaboración con el perfumista y creativo de Chanel, Olivier Polge.

En 2016, Polge creó una fragancia para Chanel que existió durante solo cinco días dentro de "Mirror Maze", una enorme escultura laberíntica hecha de espejos y creada por Devlin para investigar el poder del sentido del olfato para transportarnos a través de la memoria y la identidad.

Tanto las plantas como el laberinto permanecerán en la llamada Jungle Plaza del Design District solo hasta el 21 de diciembre.

Después de esa fecha las plantas servirán para reforestar zonas verdes y parques del condado de Miami Dade, gracias a un acuerdo con las organizaciones One Tree Planted y Million Trees Miami, y los materiales de la escultura laberíntica se usarán para nuevas obras.

A la inauguración de la obra, que coincidirá con la apertura de la feria Art Basel MIami Beach, asistirá Es Devlin, que es conocida en todo el mundo por sus instalaciones a gran escala y esculturas escénicas que combinan luz, música y lenguaje para provocar respuestas emocionales y cambios de perspectiva en su audiencia.

Según un comunicado de la marca francesa, Chanel N ° 5 es la expresión de la profunda conexión sensorial de Coco Chanel con la naturaleza que incorpora las esencias de más de 20 plantas.

"La fragancia ha sido una fuente de inspiración para artistas, actores y diseñadores desde que se lanzó hace 100 años y continúa resonando en millones de personas en todo el mundo en la actualidad", subraya Chanel.