Los cines de EE.UU. recaudan 142 millones de dólares durante Acción de Gracias

Los Ángeles (EE.UU.), 29 nov (EFE).- Los cines de EE.UU. recaudaron 142 millones de dólares durante la festividad de Acción de Gracias, lo que supone un repunte, aunque todavía se está lejos de los 250 millones de dólares ingresados en 2019, antes de la pandemia.

"Encanto", la película animada de Disney inspirada en el realismo mágico de Colombia, fue la opción preferida de las familias, al recaudar algo más de 40 millones de dólares desde el miércoles por la tarde hasta el domingo, cinco jornadas que constituyen la semana festiva más importante del año en el país norteamericano.

A pesar del buen resultado obtenido por la película de animación dentro del contexto de la pandemia, "Encanto" ingresó en su estreno menos de la mitad de los 130 millones que "Frozen II" sumó en su lanzamiento de 2019 en las mismas fechas.

Por su parte, "Ghostbusters: Afterlife" quedó en segunda posición al lograr 24,5 millones de dólares en su segunda semana en cartelera.

El regreso de la saga "Ghostbusters", 37 años después del debut de la cinta original, se impuso al otro gran estreno de la semana, "House of Gucci" de Ridley Scott.

La película protagonizada por Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Salma Hayek y Jeremy Irons recaudó 14,2 millones de dólares, precedida por una gran expectación en redes sociales. pero unas primeras reacciones algo tibias.

Lo último de Marvel, "Eternals" continúa atrayendo al público a los cines de EE.UU. y se situó en cuarta posición con 7,9 millones de dólares, cuando cumple un mes en los cines.

El quinto lugar fue para "Resident Evil: Welcome to Raccoon City", que reunió 5,2 millones de dólares.

Por su parte, la cinta indie "Licorice Pizza" batió el récord de mayor recaudación por proyección del año, al sumar 336.000 dólares en los cuatro cines de EE.UU. en los que está disponible, con una media de 84.000 dólares por pase.