Las 5 fotos imperdibles que publicó VALENTINA LIZCANO en Instagram

VALENTINA LIZCANO (@valelizcano) publicó en las últimas horas varias publicaciones en las redesque no deberías pasar por alto. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 56.683 de interacciones entre sus followers.

Los posts más relevantes:





Mis amores aquí les dejo un videito de como me pongo el fular para portear a mis hijos Salva hasta los casi 4 años y con Alma vamos bien 💪🏽💥😘 Les voy a dar las razones por las que a mi me gusta el porteo 🤗🥰 ♥️ Es para mi un ejercicio de conexión para maravillosa con mis hijos ♥️les recuerda o mejor les recrea el ambiente en el que Vivian en nuestra panza ♥️nuestro olor, nuestros latidos, el movimiento todo los hace sentir más seguros y por ende amados ♥️distribuye el peso del bebe y así reducir el dolor de espalda y brazos (ojo si tu postura no es buena es mejor que empieces a ocuparte de ello, porque en esta etapa podrías estarte provocando una grave lesión) ♥️te da Libertad de movimiento para que puedas hacer lo que necesites desde trabajar en casa o fuera o tener actividad física como yoga y largas caminatas (en atención plena 😳🧘‍♀️😘🥰 ♥️ayuda a reducir episodios de acidez y vomito por la posición. ♥️y esa posición ayuda a que ellos fortalezcan su espalda y cuello … Pd: importantísimo cuidar la posición de la cadera de los bebés buscando que siempre queden en una posición como de Ranita 🐸en w ósea rodillas al alto de la cadera y no colgando y la curvatura natural de la espalda. - si tu bebe es muy chiquitín siempre busca asesoría y protege su cuello, el amarre que use tiene una variación para los más chiquitines, escriban a bajo si quieren que les muestre 😇🙏🏻 AYÚDENME A POSTEAR EN COMENTARIOS TODAS LAS CUENTAS QUE CONOZCAN DE FULARES, PORTEADORES, HAMACAS Y MALETAS PORTA BEBES QUE MÁS LES GUSTE Y QUE LES FUNCIONEN. 🌷 #porteo #maternidadreal #sororidad #madres #sanalocura #reels #momreels





Amoooo está foto y si, sólo Salvador logra que nuestro bello se deje tomar una foto y no sólo eso en medio de la calle y posando para hacerlo feliz a él😍 … combo completo en medio de la calle terminando una semana de mucho movimiento y de muchos sueños que toman forma 🙏🏻 @giulioiannelli #medellin #provenza #elcombocompleto #Alma #Salvador #Giulio #familia #viajeros





Ahora quien me aguanta tomándome fotos 🤪🤌🏼🤣🤣🤣 Culpen a @karencano2 que me dijo cual era la App para poder hacerlo sin pedirle el favor a nadie 🤭😎😝🤣 Aproveche y les hice estas para mostrarles este set que tanto me han preguntado, es de @sandia_market 🍉y tienen unos estampados y prendas maravillosos pasen y chismosean y me cuentan como les parece y sus les gusta que les muestre mis looks, tengan en cuenta que no soy modeló, solo disfruto de la moda y de los bellos emprendimientos y empresas de mi país 🙏🏻🥰 #emprendeSL #SanaLocura #moda #outfits #mipropioestilo





Ya casi termina nuestra aventura en Medellín, solo por ahora 😊💪🏽💥 y así es como nos queremos sentirnos como mariposas viviendo ciclos y evolucionando para ser cada día más livian@s y disfrutar de cada flor en la ciudad de la eterna primavera 🙏🏻♥️🌺🌼🌷 Gracias @loft32medellin que personas más amables y amorosas mujeres maravillosas las que trabajan aquí y se esmeran para que uno se sienta en casa 🙏🏻





Creo que no existe mejor cura para cualquier tristeza que pueda llegar a saludarme, que la sonrisa de mi Alma que aunque por aquí ni la comparte mucho, en casa nos regala las caritas de coqueta más Bellas que jamás vieron mis ojos 😍🤩🤩🤩 Y en este caballito escribiremos muchas historias mi bambina hermosa ♥️ @carestino.co #maternidadreal #Almamia #carestinocolombia #patrocinado Aprovechas los descuentos de Black Week hasta el domingo 😘

Madeline Johana Lizcano Angulo, actriz, nació en Cali, Colombia, el 27 de abril de 1984. Vivió en el Municipio de Málaga (Santander) hasta que decide trasladarse a Bogotá para empezar afianzar su carrera actoral.

En 2004 participó en el reality show Protagonistas de novela del Canal RCN. Además, fue presentadora del programa de televisión infantil Bichos bichez. Inició su carrera actoral con el personaje de Luz Amparo en la serie Aquí no hay quien viva.

En 2012 fue nominada en la 28ª versión de los Premios India Catalina de la televisión colombiana por su papel de reparto en la telenovela El secretario del Canal Caracol.

Actualmente es locutora de la emisora 40 Principales, en el programa El Levante de LOS40.