La reacción de Isa Pantoja al último feo de Kiko Rivera: "El hermano al que más quiero es Cayetano"

27-10-2021 Isa Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 29 (CHANCE)



Kiko Rivera lo ha vuelto a hacer. Presumiendo de la sinceridad sin ningún tipo de filtro de la que alardea en los últimos tiempos, el Dj se ha confesado con Bertín Osborne en el programa que el artista presenta en Canal Sur y algunas de sus declaraciones ya han levantado gran polvareda.



Y es que sin dudarlo, Kiko ha confesado cuál es su hermano favorito y, aunque todos pensábamos que diría Isa Pantoja - puesto que vivió con ella y siempre ha sido como una especie de figura paterna para la hija de Isabel Pantoja - el Dj ha sorprendido al desvelar que es "Cayetano el hermano al que más quiero". "Que me perdonen Francisco e Isabel", añadía.



Unas declaraciones que no solo nos han impactado a nosotros - ya que Kiko no conoció a Cayetano hasta la boda de Francisco Rivera con Eugenia Martínez de Irujo en el año 1998 debido al enfrentamiento de su madre con la familia Rivera y con Carmen Ordóñez - sino también a la propia Chabelita, que ha reaccionado con gran deportividad al nuevo feo de su hermano.



Lo ha hecho en 'El programa de Ana Rosa' sin ocultar su sorpresa por de estas inesperadas declaraciones de Kiko, asegurando que "aunque entre Fran y Cayetano siempre ha dicho que Cayetano es más cercano y tiene mejor relación, de ahí a que tenga mejor relación que yo*". "Conmigo ha vivido", ha añadido confesando que se acababa de enterar del nuevo desaire del Dj.



Demostrando que ya poco de lo que diga Kiko le puede afectar, Isa ha señalado que se alegra de que "Kiko haya podido recuperar la relación con sus hermanos. Si ahora están así por mí genial. Y que dure, que es lo importante". Eso sí, la hija de Isabel Pantoja admite que "quiere pensar que él lo dice para tirarme la pullita" por el distanciamiento que mantienen desde hace semanas.