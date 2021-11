La OPEP+ no planea por ahora revisar los planes de crecimiento debido a ómicron

Imagen de archivo de una gasolinera en Madrid. EFE/Zipi

Moscú, 29 nov (EFE).- Los países de la OPEP+ no planean por el momento cambiar su estrategia debido a la aparición de la nueva variante del coronavirus que ha recibido el nombre de ómicron, informaron este lunes fuentes oficiales rusas.

"La aparición de nuevas cepas da lugar a análisis (sobre su impacto en la demanda de petróleo) en el mercado, porque se pueden tomar diferentes medidas restrictivas por los gobiernos de diferentes países, hay que ver cómo se desarrollará la situación", dijo el viceprimer ministro ruso Alexandr Novak.

El también representante ruso en el grupo de la OPEP+ insistió en que ahora no es necesario tomar decisiones rápidas sobre la revisión de los planes de crecimiento.

Aseveró asimismo que los miembros de la alianza, que agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (incluida Rusia), no han solicitado una reunión urgente.

"Tenemos programada una reunión para el 2 de diciembre, nadie ha pedido adelantar la fecha", señaló, citado por la agencia Interfax.

Novak subrayó que pese a la caída del precio del petróleo en un 10 % tras la aparición de la nueva variante, hoy éste ya ha subido "en casi un 4%".

"No hay que tomar decisiones precipitadas. Hay que monitorear la situación y evaluarla", explicó.